Proteger no es ‘alcahuetear’

No hay discusión acerca de que el modelo de la sustitución de importaciones como mecanismo de desarrollo y crecimiento económicos, ideado hace más de 60 años para Latinoamérica, se agotó en su momento y generó unas distorsiones que le hicieron daño a los países, entre ellos a Colombia. Sencillamente, la protección a ultranza, creyendo que cerrando o encareciendo las importaciones se garantiza el despegue productivo de algunas actividades, genera unas distorsiones como la de castigar injustamente a los consumidores y estimular el contrabando, con lo cual también no solo se afecta la producción nacional sino que es una fuente de corrupción.

¿Entonces, no hay que proteger a la producción nacional? Claro que sí. En el muy corto plazo, la restricción a las importaciones puede ser efectiva para ayudar a una oferta interna excedentaria, pero nunca cuando hay escasez en la producción local por razones meramente antiinflacionarias. Sencillamente se generan unos privilegios odiosos que castigan a la gente de la calle que necesita los productos escasos.

La visión moderna del cuidado que se debe tener con la producción nacional va mucho más allá de los aranceles y se centra en la búsqueda de la competitividad para lo cual hay instrumentos más eficientes en favor no solo de la demanda nacional sino también para que las exportaciones competitivas.

Primero que todo no se puede caer en la trampa de qué es primero, el huevo o la gallina. Ejemplo: ¿No se produce maíz suficiente en Colombia para atender las necesidades por culpa de las importaciones? No es nada claro: cuando se firmó el TLC con Estados Unidos el consumo nacional era de tres millones de toneladas y solo se producía internamente un millón de toneladas. Hoy ese consumo es de 7 millones y la producción no llega a dos millones. Creo que el asunto va mucho más allá de alegar que no hay más producción aquí porque se permite la entrada de lo que se necesita o cacarear que es injusto que la arepa paisa no se haga con maíz nacional. No hay que engañarse: un alza de los aranceles hace subir el precio de la arepa, los huevos y la industria, que lo utilizan como materia prima y no aumenta las siembras nacionales.

Algo similar ocurre con el arroz. Reclamar que hay que cerrar los bajos cupos de importación de Perú y Ecuador porque causan daño a la producción y no quejarse del arroz gringo que tiene un arancel del 50% limita con lo ridículo y es una especie de “ley del embudo” en el que lo ancho va para el gremio de los productores y lo angosto para los pobres del país que deben pagar mayor precio. Y ahora el pedido es revisar el TLC manteniendo el arancel más allá del 2030, pero nadie habla de la baja productividad por hectárea en nuestro país, frente a los vecinos o Mercosur.

La necesaria protección a la producción nacional es un tema muy serio y delicado que no se puede dejar contaminar de las plañideras que solo buscan subsidios para engordar las rentas y no para estimular la eficiencia, fomentar las exportaciones y proteger la razón de ser del mercado que son los agobiados consumidores.

Mario Hernández

​Empresario exportador