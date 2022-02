Un relevo que hay que aceptar y apoyar

Iniciada la campaña para definir al sucesor de Iván Duque en la presidencia de Colombia, hay quienes creen -como el ex ministro Hommes- que “los colombianos prefieren votar por los que no saben y no tienen experiencia que por los que han aprendido haciendo.... por eso se pierden períodos presidenciales completos”. Dentro de su idea, Hommes pretende descalificar al mandatario actual y a candidatos como Fico Gutiérrez.

Creo que el ex ministro está equivocado y sin ofensa alguna es normal que los mayores sintamos una nostalgia porque nuestro protagonismo no es el mismo que en el pasado, en un país en el que el 75% de su población (38 millones) tiene menos de 45 años y 42% (21 millones) entre 25 y 64, necesita relevo que nadie puede poner en duda.

No creo que la discusión sea de mayores y no mayores y tampoco llamar “buñuelos” a estos últimos.El mundo ha cambiado en forma dramática reza la introducción a Perogrullo, dejando atrás el modelo de economía de reemplazo (paso del long play al cd) para pasar a la innovación (mezcla del talento y la tecnología) y no se puede ir en contra de ello como tampoco creer, como pasa hoy con muchos jóvenes, que todo lo pasado es negativo y que el mundo hay que redescubrirlo.

La experiencia es un activo que está detrás, pero no por la vía de protagonizar. Es una carga importante sobre la cual no se cobra sobrepeso en los aviones y debe ponerse al servicio de las causas que otros manejan con las reglas de la sociedad de hoy y del futuro y no las del pasado.

El español Rafael Nadal dio una lección grande en el abierto de Australia, pero pensar siquiera que tiene más futuro y protagonismo que el ruso es un error.

La faena es inolvidable en términos de resistencia física y experiencia, pero Daniil Medvédev es sin duda dueño del futuro y tiene pecados que debe corregir afuera de la cancha, como pasa con muchos jóvenes, ligados a las necesarias paciencia, comprensión y humildad, que con seguridad el peso de los años les agregará y que no pocas veces los viejos tampoco aceptamos con facilidad.

Estoy convencido que en 2018, Colombia escogió la mejor opción con Duque y lo ha ratificado en los momentos más difíciles de la historia moderna del país como la pandemia, la recesión de la economía, la crisis humanitaria de Venezuela y la administración de un acuerdo de paz que no dejó por fuera el lastre del narcotráfico.

Tuve la fortuna de conocer a Duque al iniciar la campaña, cuando Silverio Gómez me lo presentó y lo llevó a mi empresa y a decir verdad creí de una que debía ser el presidente de Colombia, así como creo que la experiencia que ha adquirido debe ponerla al servicio del país después de agosto próximo. El país lo necesita, así como Hommes podría hacerlo ... sin rabia ni bronca.

MARIO HERNÁNDEZ

​Empresario exportador