Cábalas electorales

Definidas ya las listas al Congreso de los partidos políticos y movimientos, y entregadas las firmas recolectadas por los precandidatos, se empieza a aclarar el panorama electoral, lo que permite arriesgarse a hacer unas cuantas cábalas, aunque todavía quedan cuestiones importantes por resolver.

En la Coalición de la Esperanza ya están definidas las cartas: 6 precandidatos (Amaya, Cristo, Fajardo, Galán, Gaviria y Robledo), con unidad de principios programáticos y que trabajan en conformar un equipo de gobierno con un programa común que desarrollaría cualquiera que fuera elegido. Desafortunadamente no lograron tener una lista única al Congreso por la equivocada decisión del Nuevo Liberalismo, y los debates internos de los verdes están haciendo un ruido innecesario.

En la coalición de centro derecha la situación es confusa. No se sabe si al candidato del Centro Democrático lo van a dejar entrar a esa consulta; solo el partido conservador lo apoya de manera abierta, mientras que Echeverry y Peñalosa se oponen y Gutiérrez enfrenta un serio dilema: a pesar de sus claras afinidades ideológicas con el CD, teme que con Zuluaga en la consulta se dividiría el voto de la derecha y se reduzcan sus posibilidades de ganarla.

En cuanto a programas, las diferencias en muchos temas que han surgido en los debates han mostrado que en esa coalición no hay equipo ni programa común; es una alianza temporal de matices de la derecha con el único propósito de evitar que el centro izquierda llegue al poder.

En el Pacto Histórico está todo más definido. Con unas pocas discrepancias y críticas se conformaron las listas únicas al congreso, y hasta se sabe ya quien ganará la consulta. El único interrogante es quién será la formula vicepresidencial de Petro.

En cuanto a las cábalas, todo indica que los partidos que han al gobierno apoyado (CD, conservador, cambio radical, la U y el liberal) van a perder curules en el Congreso, las cuales serán ganadas por los partidos de oposición. La situación más preocupante es la del partido liberal, que no tiene candidato presidencial ni está en ninguna consulta.

Para las elecciones presidenciales, las encuestas muestran que Petro no alcanzará a ganar en primera vuelta, pero es casi seguro que pasa a la segunda. No es claro todavía quién sería su contrincante. Lo que si se sabe es que la probabilidad de que el ganador sea Petro es mucho mayor si se enfrenta a un candidato de la derecha y con el apoyo del gobierno. Solo un candidato de la coalición de la Esperanza puede derrotarlo.

* * *

ADENDA: ¡En peligro el ecosistema del Lago Calima! Se ha conocido que hay 13 solicitudes de títulos mineros para sacar oro, plata y platino en las cuencas de los ríos que nutren el lago. Ojalá la Agencia Ambiental y la CVC cumplan su tarea de defender los recursos naturales por encima de los espejismos del oro.

MAURICIO CABRERA GALVIS

​Consultor privado