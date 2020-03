Emisión monetaria para la emergencia

¿De dónde van a salir los billones de pesos que se necesitan para atender la mayor emergencia económica y social que ha enfrentado el país en toda su historia? El Ministro de Hacienda ya explicó que los $14,8 billones que costarán las primeras medidas anunciadas por el gobierno (antes de implantar el aislamiento obligatorio de dos semanas para todo el país) saldrían de los ahorros que se tienen de regalías y del Fonpet. Pero eso es solo la cuota inicial y se va a necesitar más plata.

La cuarentena obligatoria y el cierre de fronteras son absolutamente necesarios para que no lleguemos a la situación de Italia o España, y si algo se puede criticar al gobierno es que no las haya decretado antes como lo hizo la alcaldesa de Bogotá. Pero tiene un enorme costo económico y social que solo puede ser compensado con una intervención masiva del Estado.



El mayor impacto será sobre el empleo y los ingresos de la mayoría de la población: muchas empresas van a parar y no van a poder pagar a sus empleados; los trabajadores independientes van a perder sus ingresos y como todos van a comprar menos productos comenzará una espiral de baja de ventas de las empresas, cierre de plantas y reducción de trabajadores que perderán sus ingresos y comprarán menos, y así crecerá la bola de nieve hasta llegar a una recesión generalizada.



El secretario del Tesoro de EE. UU. dijo que el desempleo en su país podría llegar al 20%. Para evitar tamaño desempleo y la recesión en varios países se están preparando monumentales programas de gasto pública que analizaré en otras columnas: 2 billones de dólares en EE. UU, (10% del PIB) y cuantías similares en Europa, sin contar las emisiones monetarias que ya han anunciado los bancos centrales para dar liquidez a sus sistemas financieros.



Se estima que el monto del estímulo fiscal puede ser más del 3% del PIB mundial, mayor que el que hizo para combatir la gran recesión de 2008. Si ese fuera el caso en Colombia –y puede que sea inclusive mayor–, de dónde vamos a sacar $30 billones, que equivalen al 20% de los ingresos tributarios? Se necesitarían 4 o 5 reformas tributarias, o presionar el mercado de capitales para endeudarse por ese monto.



Situaciones extraordinarias requieren remedios extraordinarios, y este es el momento de aplicar el artículo 373 de la Constitución que permite que el Banco de la República otorgue créditos al gobierno, contando con la aprobación de todos los miembros de su junta directiva.



Dos objeciones se plantean contra la emisión de dinero para financiar a los gobiernos: una, que es una operación heterodoxa que perjudica la imagen del país, y dos, que se puede alimentar la inflación. La primera fue superada en la crisis del 2008 donde los principales bancos centrales del mundo no solo hicieron cuantiosos prestamos a sus gobiernos sino que compraron bonos y hasta acciones de empresas privadas.



Que toda emisión monetaria produzca inflación es una creencia que también fue revaluada después del 2008, cuando los bancos centrales hasta duplicaron la oferta monetaria y los precios no subieron, por la caída de la demanda que generó la recesión. Esta vez la crisis es mayor y es más necesaria la coordinación del República con las políticas macro para el bienestar de la población, como manda la Constitución.



Mauricio Cabrera Galvis

Consultor privado.

macabrera99@hotmail.com