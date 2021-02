Al fin, una oportunidad

En estos tiempos pródigos en amenazas, encontrar una oportunidad para el país es algo para agradecer.



Por eso hay que celebrar el fortalecimiento de un aspecto muy importante en la agenda de la política exterior colombiana, sobre todo en las relaciones con Estados Unidos.

La política de Colombia hacia Estados Unidos se ha complicado con la llegada de Biden al poder.

Y no hablo solo del disgusto de los demócratas por el imprudente apoyo a Donald Trump por parte del Centro Democrático y algunos funcionarios del gobierno, sino de las posiciones del nuevo gobierno estadounidense en temas clave para Colombia, que representan un reto para el gobierno de Duque.



Ese es el caso, por ejemplo, del apoyo de Joe Biden al acuerdo de paz y su defensa de los derechos humanos, que desafían a un gobierno que sigue atacando varios aspectos del Acuerdo del Teatro Colón y que no ha dado respuestas efectivas a las más de 90 masacres que se dieron en el país el año pasado.



A ello se agregan las inquietudes que puede tener el nuevo inquilino de la Casa Blanca sobre el instrumento favorito de la retórica de nuestro gobierno para enfrentar la crisis de seguridad del país: la aspersión de los cultivos de coca.



Como lo ha señalado La Silla Vacía, un conjunto de asesores de Biden fueron los encargados de redactar un informe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que cuestiona la efectividad de esa estrategia.



Y ante un panorama tan complejo, ¿cuál es la oportunidad? El viraje de 180 grados que ha dado el presidente Biden en la política de Estados Unidos frente al cambio climático. Sus acciones en este frente han sido claras: no sólo ha decidido el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, sino que además ha tomado medidas concretas como prohibir nuevas perforaciones petrolíferas en tierras federales.



Ese viraje ha representado un nuevo aire para la causa ambiental en el mundo.

La oportunidad para Colombia es clara. Somos una de las mayores potencias en biodiversidad del planeta, contamos con una matriz energética bastante limpia y tenemos 40 por ciento del territorio nacional en la Amazonía, un recurso clave en la lucha global contra el cambio climático.



Claro que si el gobierno no toma medidas efectivas contra la deforestación, que avanza a razón de unas 150 mil hectáreas anuales, y la ganadería extensiva, grandes generadores de emisiones en el país, la oportunidad se nos puede ir de las manos.



Mauricio Reina

Investigador asociado de Fedesarrollo.

mauricioreina2002@yahoo.com