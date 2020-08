Colombia, ¿cómo vamos?

La crisis de la economía colombiana es tan grande, que cualquier reflexión corre el riesgo de perder perspectiva.



Hay dos cosas claras. La caída del PIB de 15,7 por ciento en el segundo trimestre ha sido la peor desde que hay registros trimestrales.



Por otro lado, la recuperación gradual de la actividad hacia mediados del año era evidente: pasamos de una contracción de 20,1 por ciento en abril a una de 11,1 por ciento en junio.



Sin embargo, esas observaciones no dicen más que lo que ya sabemos: la situación económica está grave. Por eso vale la pena analizar el desempeño de Colombia frente al de algunos vecinos comparables (México, Perú y Chile), para saber cómo nos está yendo en la pandemia. Como todos estamos haciendo lo mismo, tratar de contener los contagios restringiendo la actividad económica, vale la pena evaluar esas dos dimensiones.



En el ámbito de la salud, Colombia está mejor que los vecinos pero está llegando tarde a las dificultades. Mientras Perú ocupa el cuarto lugar en el mundo en número de fallecidos por millón de habitantes, Chile el noveno y México el decimotercero, Colombia está en la posición 21.



Sin embargo, no hay que cantar victoria. Chile llegó al pico de su curva de fallecimientos hace casi dos meses, mientras Perú y México lo hicieron hace cuarenta días y desde entonces están en una meseta levemente descendente.



Entre tanto, nosotros apenas estamos llegando al pico de muertes (entre cinco y ocho semanas más tarde que nuestros vecinos) y no sabemos cuánto durará la meseta.



Colombia cerró demasiado pronto la economía y en las últimas semanas nos hemos visto abocados a abrirla, mientras aún no llegamos al esperado pico de la pandemia.



En el otro plato de la balanza está el frente económico, donde Colombia muestra un desempeño intermedio.



Chile, cuya munición fiscal para la recuperación como porcentaje del PIB casi triplica la de Colombia, tiene el mejor comportamiento con una caída de 13,5 por ciento en el segundo trimestre, menor que el 15,7 por ciento de Colombia y el 19 por ciento reportado para México.



La peor parte la está llevando Perú, que aunque tiene un voluminoso plan de rescate, ha tenido serios problemas por su informalidad y su debilidad institucional. Prueba de ello es que en el segundo trimestre la economía peruana se contrajo 30 por ciento.



Como van las cosas, el balance al final del año arrojaría un orden similar. Si se toma el punto medio de las principales proyecciones para 2020, las contracciones aproximadas serían de 7 por ciento en Chile, 8 por ciento en Colombia, 10 por ciento en México y 17 por ciento en Perú.



Hay que subrayar de nuevo que la situación de la economía colombiana es terrible y que la condición de millones de colombianos desempleados constituye una tragedia.



Sin embargo, teniendo en cuenta nuestras restricciones fiscales, la hemos sacado relativamente barata hasta el momento. Habrá que ver qué sorpresas nos depara la meseta.



Mauricio Reina

Investigador asociado de Fedesarrollo.

