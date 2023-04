¿Confianza?

Hasta hace 48 horas, nadie pensaba que José Antonio Ocampo pudiera dejar el Ministerio de Hacienda antes de que se venciera la licencia laboral que le ha dado la Universidad de Columbia. Él estaba muy contento en la cartera, y los resultados de su gestión habían sido muy favorables. Pero la magnitud de la tormenta políticas de estos días es inconmensurable. El presidente Petro ha decidido sacrificar su mayor activo tecnocrático y está exponiendo a la economía colombiana a la incertidumbre.



Como lo han señalado varios analistas, en una transición política tan drástica como la que estamos viviendo en estos días es fundamental que los agentes económicos tengan respuestas claras sobre varios interrogantes. ¿Mantendrá el gobierno el camino hacia la reducción del déficit fiscal? ¿Quedará definitivamente cerrada la puerta para el otorgamiento de nuevas licencias de exploración de petróleo y gas (que son esenciales para mantener la estabilidad fiscal y externa en el mediano y largo plazo)? ¿Insistirá el gobierno en presionar al Banco de la República para que use recursos de emisión para financiar gasto público, como lo ha dicho el presidente Petro para el caso de la reparación de las víctimas del conflicto?



De la respuesta a esos interrogantes depende la estabilidad macroeconómica del país, y por tanto la evolución de la tasa de cambio, la inflación, las tasas de interés y el curso del dinamismo económico y el empleo, ni más ni menos.



A las pocas horas de haber sido designado como nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya ha dado una primera respuesta a estos interrogantes. Ha dicho que continuará con el ajuste fiscal, aunque eso signifique seguir subiendo el precio de la gasolina durante varios meses hasta que la cotización doméstica converja con la internacional.



También ha afirmado que los ingresos fiscales provenientes del petróleo y el gas son fundamentales para el gobierno, mientras no se dé una diversificación productiva que permita recibir de otras fuentes los ingresos que de ahí se derivan.



Sin embargo, al mismo tiempo, el nuevo ministro ha agregado que antes de otorgar nuevas licencias de exploración el gobierno evaluará cuál es la situación real de los más de 200 contratos que hoy ya están firmados, una posición que replica la de la Ministra, Irene Vélez y que pone mucho más énfasis en la importancia de la estabilidad del corto plazo que en la del futuro.



Finalmente, el nuevo Ministro ha dicho que la independencia del Banco de la República no se toca, lo que quiere decir que las inquietudes del gobierno se tramitarán en una junta de siete miembros donde el voto del ministro es apenas uno más.



Las declaraciones del nuevo ministro dan para que los agentes económicos tengan confianza en la estabilidad de la economía en el corto plazo. El mediano plazo, por ejemplo cuando se acaben las reservas de petróleo y gas de los proyectos ya licenciados, es otro cuento.



MAURICIO REINA

​Investigador asociado de Fedesarrollo