Otra semana fatal

Hace un mes se dio la que muchos denominaron la semana horrible del gobierno de Gustavo Petro.

Las crisis de aquellos ocho días abarcó tres dimensiones: la de su equipo de gobierno (el remezón del gabinete que implicó la salida de tres ministros, entre ellos Alejandro Gaviria, opositor a la reforma a la salud del gobierno), la de los contrapesos institucionales a los ímpetus del gobierno (las medidas cautelares del Consejo de Estado para atajar el intento de Pero de quedarse con las funciones de la CREG sobre la fijación de las tarifas de servicios públicos) y la de la seguridad (con el secuestro de más de 70 policías por un grupo de campesinos apoyados por las disidencias de las Farc).



Ahora estamos terminando una semana similar que está profundizando las grietas en esas dimensiones. Por un lado, el gobierno sigue mostrando serias limitaciones para gestionar los retos de la política pública. Aunque parezca increíble, la de Ultra Air es la segunda quiebra de una aerolínea en menos de un mes, en medio de las declaraciones erráticas de un Ministro al que parecen desbordarlo todos los problemas.



Por otro lado, los contrapesos siguen funcionando para compensar los excesos del gobierno. Lo sucedido esta semana con el proyecto de reforma a la salud es una muestra de dos rasgos que caracterizan el quehacer político del gobierno: la incapacidad de tender puentes y la displicencia por los criterios ajenos. Ahora, sin el apoyo de los partidos Liberal, Conservador y de la U, la reforma a la Salud del gobierno parece estar naufragando.



Lo peor es que no hubo el menor esfuerzo por logra acercamientos en el proyecto de reforma. El gobierno no se movió un ápice en temas como la preservación del aseguramiento, la participación privada en el sector, la libre elección del usuario y la prevención del manejo político de los recursos financieros.



Si el gobierno no atendió esos temas básicos, ¿cuál es el 99 por ciento de acuerdo del que hablaba el ministro de interior?



Este episodio puede haber marcado la ruptura de la coalición de gobierno, con lo que pueda implicar para le suerte de las otras dos grandes reformas del gobierno: la de pensiones y la laboral. Habrá que ver si logran resucitar el lentejismo para comprar congresistas individuales, como lo ha anunciado, pero cuando ese es el recurso de emergencia claramente hay problemas.



Queda la dimensión de la seguridad, que ha sufrido un deterioro exponencial en muy poco tiempo. La masacre cometida por el Eln en el Catatumbo, que dejó como saldo nueve soldados muertos, es una muestra del desdén de ese grupo hacia la famosa Paz Total que enarbola el gobierno como su máximo proyecto político.



Y a pesar del desprecio, el gobierno sigue ahí, tal vez porque esa utópica paz total sea la mejor apuesta de un gobierno acorralado por sus propias limitaciones.



MAURICIO REINA

​investigador Asociado de Fedesarrollo