Este viernes se cumple el primer mes del paro nacional y, a juzgar por la complejidad de las crisis que han salido a flote, va tardar un buen tiempo en resolverse. En esta coyuntura han confluido por lo menos tres crisis distintas: una socio-económica, otra política y otra de orden público.



En la dimensión socio-económica, el regreso de más de tres millones y medio de colombianos a la pobreza nos ha revelado la fragilidad de los avances sociales de segmentos poblacionales que no se incorporaron de manera firme a un sistema económico muy excluyente y desigual, y cuyos avances en productividad han sido prácticamente nulos en el siglo. El caso más grave es el de ‘Los Ninis’: según el Dane, 33 por ciento de los colombianos entre 14 y 26 años no estudiaban ni trabajaban en 2020. Esto significa que alrededor de 3 millones de jóvenes no están conectados a un sistema que les ofrezca oportunidades. La búsqueda de alrededor de 14 billones de pesos en una nueva reforma tributaria, según ha anunciado el ministro Restrepo, apenas ayudará a evitar el despeñadero fiscal y a financiar la continuidad de unos magros programas sociales, pero este problema seguirá sin resolverse hasta el próximo gobierno, si es que tenemos suerte.



En el campo político, la crisis se denomina falta de gobernabilidad. La administración Duque está en una situación tremendamente débil que se manifiesta en el desplome de su favorabilidad, en sus disputas con su propio partido, y en que los demás partidos de la coalición de gobierno piensan menos en ayudar a resolver la crisis que en capitalizarla en las elecciones del año entrante. Habrá que ver si la manera como el presidente ha ido abriendo, sin querer queriendo, su gabinete a nuevas participaciones políticas será suficiente para restablecer la gobernabilidad en el país político. Pero queda pendiente la reconstrucción de la legitimidad en el resto del país, que según las encuestas descree cada vez más de la política tradicional y las instituciones del Estado. En este frente la tarea pendiente es inmensa.



Y en el orden público la gravedad de la situación y las deficiencias del diagnóstico son desconcertantes. La escasa gobernabilidad y el crecimiento de un segmento de la población que no percibe mayores beneficios del sistema económico han sido circunstancias propicias para que la ilegalidad haga de las suyas y haya aprovechado el paro para avanzar en su lucha contra el Estado. ¿Narcotráfico, disidencias de las Farc, ELN..? La lista de sospechosos es larga y deja serias inquietudes sobre hasta dónde ha llegado la pérdida de control del Estado en los últimos años.



¿Alguien creía que una crisis de esta complejidad se iba a resolver en un mes?



MAURICIO REINA

Investigador Asociado de Fedesarrollo