Y el dólar, ahí

Al comienzo de esta semana, cuando el presidente Petro anunció el retiro de tres ministros, muchos quedaron sorprendidos y expectantes. Sorprendidos, porque el anuncio agarró fuera de base a todos, incluso a los afectados. Expectantes, porque muchos pensaban que la primera crisis de gabinete iba a afectar la tasa de cambio, especialmente porque ponía en evidencia las diferencias que hay en el gobierno.

Sin embargo, el dólar registró bastante estabilidad en los días posteriores a la crisis ministerial. ¿Quiere esto decir que a los inversionistas ya no les interesa la dimensión política del país? Por supuesto que sí, pero les interesa mucho más que la economía tenga con qué pagarles y que esa capacidad de pago sea sostenible. Por eso las noticias más importantes de los últimos meses para los inversionistas han sido la aprobación de la pasada reforma tributaria y la publicación del plan financiero del gobierno, que muestra que la sostenibilidad fiscal, el menos por ahora, está garantizada.



Los inversionistas en este momento tienen los ojos puestos en otras cosas. En primer lugar, la permanencia del Ministro de Hacienda en el gabinete, cuya presencia ha demostrado ser garantía de un manejo macroeconómico serio. En ese mismo sentido, están atentos a la suerte que tenga la adición presupuestal en el Congreso, evaluando que no se vayan a colgar gastos permanentes a ingresos temporales. Eso nos lleva al tercer punto relevante para los capitales: la discusión sobre la prohibición de nuevas licencias de exploración de petróleo y gas. Algún optimista dirá que el gobierno ya decidió no volver a tocar el tema, mientras algún suspicaz piensa que en cualquier momento se vuelven a agitar las aguas.



Pero quizás el factor más relevante que incide actualmente en la percepción de los inversionistas sea el de la activación, aún tímida e incierta, de los contrapesos políticos e institucionales. La reacción que ha generado el proyecto de reforma a la salud (por ejemplo las dudas sobre su viabilidad fiscal en el Ministerio de Hacienda, o sobre su idoneidad técnica y política en bancadas del Congreso como la conservadora, la liberal y la de la U), muestra que las atropelladas iniciativas del gobierno tienen límites en el sistema democrático colombiano, al menos por ahora.



La estabilidad macroeconómica tiene dimensiones más complejas que la revancha política de un presidente con sus antiguos colaboradores. Sin embargo, esa misma complejidad obliga a tener una mirada muy aguda sobre el desarrollo de los hechos en un entorno volátil, porque lo que está en juego no es poca cosa. Esta semana se conoció el déficit externo con que cerró la economía colombiana el año pasado, 6,2 por ciento del PIB, lo que significa que cualquier sobresalto podría tener un impacto muy serio sobre la tasa de cambio, la inflación y las deudas en dólares. El riesgo sigue latente, mientras los elefantes bailan en la cristalería.



Mauricio Reina

Investigador Asociado de Fedesarrollo.