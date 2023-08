¿A dónde van nuestros impuestos?

“Lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos” es una célebre frase del padre de la independencia de los Estados Unidos, Benjamín Franklin. Sin duda es una sentencia incuestionable que cobra significado en estas semanas donde es necesario cumplir con la declaración del impuesto de renta.



Impuestos existen desde la antigüedad y nunca han sido populares ni lo serán. Reyes, dictadores y gobernantes elegidos democráticamente han sucumbido al costo político de los tributos.



La ciencia económica ha investigado profusamente sobre el impacto de los impuestos sobre las actividades económicas que conllevan fenómenos como la evasión o el desestimulo de las mismas.



Los libertarios más extremos llegan incluso a asimilar los impuestos con formas modernas de opresión y con un robo al ciudadano.



El tema impositivo es indisociable de la definición del tamaño y funciones asignadas al Estado. El uso de los impuestos como mecanismo de redistribución de la riqueza es una de las grandes evoluciones del manejo de las políticas públicas desde principios del siglo pasado.



A medida que el campo de intervención del Estado se ampliaba era necesario aumentar la presión fiscal lo que llevó a extremos confiscatorios en varias sociedades como las nórdicas donde los efectos negativos se hicieron sentir sobre el crecimiento, el emprendimiento y la productividad.



En el caso de las economías no desarrolladas el problema es aún más complejo porque fenómenos como la informalidad, la evasión y la concentración de la carga fiscal en un pequeño número de personas y actividades productivas, se convierten en verdaderos obstáculos para la inversión y la generación de empleo.



Pero para el ciudadano, el tema impositivo termina reducido a la eficiencia del gasto público. Pagar impuestos no puede disociarse del uso eficiente y transparente que se hace de los recursos públicos. Para el que paga impuestos, y en Colombia son un pequeño porcentaje de la población, el resultado es muy poco satisfactorio.



¿Gracias a mis impuestos puedo vivir en seguridad, tener acceso a un sistema eficiente de justicia, mis hijos disfrutan de educación pública de calidad, puedo transitar por buenas vías o recibo servicios públicos de calidad a precios razonables?



En Colombia la respuesta a estos interrogantes es negativa. No es lo que sucede en otras naciones donde el ciudadano disfruta de bienes públicos de calidad. Mientras tanto, no pasa un día sin que estalle un escándalo sobre despilfarro o manejos sucios de los presupuestos del Estado en las más altas esferas del gobierno hasta los niveles inferiores de las administraciones municipales.



Pagar año tras año impuestos para recibir una muy pequeña fracción de los beneficios derivados de los bienes públicos y sociales que son financiados con esos tributos, es un momento que no deja de ser frustrante y amargo.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

Decano de Economía y Finanzas Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com