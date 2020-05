Aprendizajes

La cuarentena nos deja muchas lecciones valiosas. Puede haber sido un tiempo difícil y complejo para muchos. Sin duda será el inicio de una dolorosa crisis económica cuya amplitud todavía es impredecible. Pero esta circunstancia nueva, para la cual no estábamos preparados, ha exigido que todos mostremos una buena capacidad de adaptación.



Muchos principios han sido cuestionados por las nuevas condiciones en que tenemos que vivir y trabajar. Para los que trabajamos en el sector servicios, los desafíos logísticos no son tan grandes como en los sectores básicos y de manufactura.

Pero el tema de la gerencia del talento humano ha sido un verdadero cuestionamiento. Pasar, de la noche a la mañana, a dirigir equipos que no se ven, que pierden la comodidad de estar a pocos metros de distancia, que deben operar con instrucciones verbales y mucho más generales, sin duda es un reto.



Contar con tiempo extra liberado de la falta de movilidad, con horarios menos sensibles a la tradicional jornada laboral, ha hecho de nuestros días llenos de trabajo, reuniones virtuales y actividades telefónicas. Estar en casa no quiere decir que haya desaparecido el estrés y la tensión propia de una jornada de trabajo.



La coordinación se hace más exigente cuando participan varios equipos que también están distanciados. Una habilidad que es clave afinar es la de saber escuchar. No estábamos tan acostumbrados a conversaciones en las que es necesario concentrarse todo el tiempo en lo que expresan los diversos participantes. Ahora, con las reuniones virtuales se requiere un buen nivel de atención para seguir el desarrollo de esta y poder sacar conclusiones.



También es necesario delegar y confiar en la responsabilidad de los demás. Nuestro sistema de trabajo partía de la base de que la supervisión era directa y podía ser constante. Ahora la delegación es mucho más amplia y las personas deben asumir sus tareas con más independencia. Hay que ampliar la confianza y autonomía del personal.



En organizaciones con niveles de formación profesionales, este proceso puede adelantarse con eficiencia. Pero en organizaciones con fenómenos de separación entre las funciones ordenadoras y las ejecutoras, las dificultades pueden ser mayores.



También la evaluación del personal debe ajustarse. Vamos a descubrir que personas a las cuales se empodera en la pandemia no tienen la misma productividad y su rendimiento disminuye. También es probable que descubramos figuras que no eran tan eficientes ni visibles en el modelo tradicional.



Estamos en un punto de inflexión. Volveremos a las oficinas, pero es probable que haya cambios significativos en los métodos de trabajo. Añoramos algunas facetas de nuestras vidas laborales antes de la cuarentena. No queremos regresar a muchas de nuestras rutinas que consumían tiempo innecesario o que afectaban, de forma negativa, nuestra calidad de vida.



Hay varios aprendizajes que debemos aprovechar. Las leyes laborales y los sistemas de administración de personal tienen que cambiar y adecuarse a la realidad. A medida que volvamos a esquemas de trabajo más flexibles, deberíamos conservar muchas de estas modalidades que hemos desarrollado durante la cuarentena.



Miguel Gómez Martínez

Presidente de Fasecolda