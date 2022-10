¿Argentina o Venezuela?

En medio de frecuentes contradicciones, se va aclarando el enfoque que el gobierno quiere darle a Colombia. Pasados algo más de sesenta días de gran intensidad, dos escenarios parecen abrirse paso.

El más probable tiene fuertes similitudes a lo sucedido en Argentina. Es un modelo que privilegia los subsidios distribuidos por un Estado cuyo objetivo es el de cobijar porciones crecientes de la población bajo su ala.



Para ello, debe exprimir la mayor cantidad de recursos de los sectores productivos. Ello implica aumentos de impuestos, pero, como es previsible, esta estrategia muestra pronto sus límites. Los afectados por los elevados tributos buscan opciones para protegerse de la excesiva tributación mediante esquemas cada vez más creativos.



Sediento de presupuesto, el Estado busca recursos que puedan suplir el siempre creciente apetito por subsidios. La experiencia de Argentina es ilustradora pues la tentación de utilizar los recursos de las pensiones resulta demasiado atractiva. Esta operación se justifica con el argumento de que las pensiones son parte de la seguridad social y por lo tanto son recursos públicos. El gobierno puede disponer de ellos en el corto plazo para garantizar la justicia social. En el largo plazo los pensionados recibirán pensiones irrisorias.



Pero también se percibe la posibilidad de que Colombia se encamine a un escenario venezolano. La irracional obsesión por marchitar el sector minero y energético, que son los pilares de la generación de divisas, recuerda el desmantelamiento que Chávez le impuso a PDVSA matando la gallina de los huevos de oro.



También es de inspiración venezolana la propuesta de comprar, con deuda pública, millones de hectáreas no productivas que se repartirán a campesinos sin recursos ni tecnología para avanzar en un modelo de autarcía. Como lo muestran numerosas experiencias internacionales, estas tierras terminan siendo abandonadas o dedicadas a actividades ilícitas. Si simultáneamente se cobijan con impunidad a colectivos que han estado al margen de la ley, la posibilidad de que estos sean los grandes beneficiarios de la colectivización de la tierra aumenta de forma considerable.



En ambos casos, el argentino y el venezolano, sucedió lo previsible. Las primeras señales fueron la devaluación y el aumento de los precios. Se frenó la inversión, los capitales huyeron, la producción bajó, el desempleo subió, la escasez se hizo más presente y la pobreza aumentó. La inseguridad y la anarquía acompañó esta degradación de la situación. Cientos de miles salieron del país para escapar a la falta de oportunidades.



Lo descrito se apoya en un discurso que sostiene que lo acontecido en otros países, que adoptaron medidas similares y que fracasaron, no sucederá en nuestro país. Aquí no tendremos ni crisis de pagos como en Argentina ni hiper inflaciones como en Venezuela. No habrá corralitos ni tendremos que doblegarnos a la dolarización.

La ideología aplasta la racionalidad y la evidencia histórica.

Miguel Gómez Martínez

migomahu@gmail.com