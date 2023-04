Desde hace varios años se escuchan elogios sobre el cambio que ha tenido Barranquilla. Para un viajero de trabajo, reconozco que la imagen que tenía de la ciudad no era muy positiva pues el tráfico era caótico y la distancia al aeropuerto me parecía eterna. El paso por Soledad era similar al de Soacha con todos sus inconvenientes.

Recuerdo haber perdido un vuelo mientras esperaba poder pasar un arroyo. A pesar de estarlo observando, no lograba entender cómo una ciudad existía en el siglo XXI sin alcantarillado. Para mis adentros pensaba que Cartagena, otro destino de trabajo, los inconvenientes eran mucho menores y la ciudad tenía su gran encanto colonial.

Decidí entonces dedicarle unos días a recorrer esta ciudad que he visitado siempre deprisa y en estancias demasiado cortas.



Sin duda Barranquilla ha tenido un gran cambio. Lo que más impresiona es la visión de mediano y largo plazo que han logrado imprimirle los últimos alcaldes. Los proyectos de infraestructura son ambiciosos y, a diferencia de lo que sucede en Bogotá, se han ido cumpliendo. Existe un proyecto de largo aliento por hacer reordenamiento urbano con el propósito de tener una ciudad que aproveche mejor el espacio y recupere unas zonas que estaban abandonadas. Este esfuerzo se percibe con claridad en el objetivo de volcar la ciudad hacia el río Magdalena, que fue lo que caracterizó a Barranquilla en su época de oro.



El gran malecón es sin duda una obra emblemática de la transformación de la ciudad.

Se extiende por 5,5 kilómetros y es una infraestructura que, si conserva y mantiene, le dará a la ciudad un carácter muy diferente. La belleza del río, la infraestructura de recreación, la seguridad que se siente y las actividades que pueden desarrollarse, son una experiencia muy agradable. Todo está limpio, sin grafitos ni vendedores ambulantes. ¡Que contraste con el caos y depresión que produce la carrera séptima en Bogotá!

Siempre que algo mejora en Colombia surgen los que critican el progreso.



En mi infancia, cuando Cali era la ciudad modelo de Colombia, se decía que era porque la élite caleña administraba la ciudad como si fuera su finca. Luego fue el turno de Medellín y los argumentos eran similares sólo que los acusados eran los de Proantioquia.



Ahora es el turno de Barranquilla de recibir su andanada de críticas. Populistas de todos los pelambres han decidido ponerle la zancadilla a la ciudad. Barranquilla sigue teniendo muchas dificultades. Pero la verdad es que mientras Cartagena y Santa Marta se consumen en la corrupción y la inestabilidad política, Barranquilla avanza y mucho.



Ojalá los barranquilleros no se dejen seducir por los cantos de sirena del populismo. En Colombia el progreso es la peor amenaza para quienes viven del miserabilismo y la demagogia.



Miguel Gómez Martínez

Decano de Economía Universidad del Rosario // migomahu@gmail.com