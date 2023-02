¡Bien señor Director!

El Plan de Desarrollo del gobierno actual, ‘Colombia: potencia mundial de la vida’ genera, como es obvio, todo tipo de reacciones. En sus 300 artículos hay ideas interesantes y positivas; también algunas que son delicadas y peligrosas para el país.

En este pequeño espacio quisiera resaltar como muy valioso el enfoque de la economía popular. Colombia tiene unos reductos de pobreza muy difíciles de eliminar porque el tamaño de estas unidades productivas es minúsculo, lo que las hace muy vulnerables y con una limitada capacidad de progreso.



La economía popular busca, mediante estrategias asociativas y comunitarias, llegar con más eficiencia a esta población cuyo acceso de los bienes y políticas públicas es limitado. Vale la pena ensayar este nuevo enfoque para reducir esos focos de pobreza y miseria frente a los cuales las políticas de anteriores gobiernos han fracasado.



Preocupa del Plan de Desarrollo las propuestas de crear nuevas entidades con misiones confusas y difusas que, en muchos casos, duplican o traslapan funciones ya existentes en el sector público. Todos sabemos que el Estado tiene el marco institucional suficiente que le permite actuar, pero no lo hace o lo hace de forma imperfecta e insuficiente. Más entidades no es nunca la solución y creará burocracia e ineficiencia.



Se percibe en el documento un evidente esfuerzo de los técnicos de Planeación por acotar muchas de las propuestas populistas de la campaña.



El DNP no puede cohonestar proyectos que puedan poner en peligro la estabilidad macroeconómica.



Pero lo mejor de este Plan es la visión del Director del DNP, el experimentado y reputado economista Jorge Iván González. González ha puesto el dedo en la llaga y propone al Congreso no repartir los recursos del plan de inversiones en miles de pequeñas partidas, que son uno de los focos más importantes de corrupción. La planeación por sectores y departamentos es inconveniente y deberíamos hacerlo por programas que puedan tener un verdadero impacto estratégico.



El Director de Planeación también se ha pronunciado con vehemencia contra la constitucionalización de porcentajes obligatorios en la distribución del gasto público.



Desde la Constitución de 1991, el populismo legislativo ha definido, con criterios políticos, porcentajes que deben ser asignados a ciertos sectores. El sistema nacional participación y el de regalías tienen estas ataduras que los obligan a distribuciones innecesarias y antitécnicas. La rigidez del gasto público en Colombia es sin igual en el mundo, lo que explica el despilfarro de recursos escasos en proyectos que no corrigen los problemas. También dificulta y entorpece el manejo fiscal.



Veremos si la sensatez del Director de Planeación, de concentrar los recursos disponibles en un pequeño número de grandes iniciativas, tiene éxito en el Congreso. No será nada fácil porque la planeación se ha convertido en otro botín del clientelismo.



Miguel Gómez Martínez

Decano de Economía Universidad del Rosario/ migomahu@gmail.com