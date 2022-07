De la “m” a la “b”

En las últimas semanas estoy en modo impuestos. He estado preparando mi declaración de renta. Pero además sigo el debate sobre la futura reforma tributaria que el nuevo gobierno quiere impulsar.



Lo primero que impresiona son los montos. Se habla de una meta de 50 billones de pesos de recaudo adicional. Tal vez sea producto de estar próximo a la jubilación, pero me impresiona lo insensibles que no hemos vuelto a las cifras. ¿Cuándo los millones fueron remplazados por billones? Hoy en día cualquier iniciativa pública se tasa en billones de pesos y los miles de millones de pesos parecen como montos menores, por no decir despreciables.

Cincuenta billones de pesos es una cifra que equivale al 5 por ciento del PIB. Es un objetivo enorme, nunca fijado en las innumerables reformas tributarias que hemos sufrido en las últimas décadas. La pregunta que se impone es si es deseable y posible.

Cincuenta billones en un entorno mundial que camina hacia la recesión pueden ser muy contraproducentes y no deseables.

Posible es, pero requeriría aumentar, de manera muy importante, el número de contribuyentes. Deseable pero difícil. Las fuerzas políticas que triunfaron en las pasadas elecciones se opusieron con vehemencia y violencia a la propuesta del exministro Carrasquilla que quería avanzar en esa dirección.

Se podría aumentar las tarifas, pero el margen en la materia es mucho más restringido pues la teoría fiscal confirma que elevadas tarifas inducen a mayor evasión y elusión.

Queda entonces la opción de eliminar exenciones y deducciones. También es una buena iniciativa, pero, dado que no se puede tocar los productos de la canasta familiar por las promesas electorales, el espacio disponible se reduce sustancialmente. Entramos entonces en el resbaloso proceso de examinar cuáles sectores serían los afectados. ¿Se elimina le exención parcial que gozan los asalariados declarantes? Duro golpe adicional cuando se anuncia que serán los más castigados por la reforma que busca reducir la carga de las empresas y aumentar la de las personas naturales.

¿Se tocan los beneficios sectoriales que se han acumulado a lo largo de las muchas reformas tributarias? Cada uno de los afectados tiene razones de peso para argumentar que esas exenciones o deducciones son vitales para su supervivencia y los empleos que garantizan. La tentación de abrir esa puerta de negociación es enorme para congraciarse con ciertos sectores y reducir la resistencia en el congreso. Pero cada concesión es un menor ingreso tributario.

En esta discusión billonaria, nadie habla de reducir el tamaño del estado ni de austeridad. Despachamos el asunto con el argumento peregrino de que “el gasto público en Colombia es inflexible”.

Pues lo que hay que hacer es flexibilizarlo para que recuperemos un espacio para un manejo fiscal que no sea siempre el de subir tributos.

Miguel Gómez Martínez

migomahu@gmail.com