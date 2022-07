Dictadura alimenticia

Mi acentuado espíritu de libertad me impulsa a estar en contra de las limitaciones que el Estado busca imponer. Fui concejal y parlamentario y sé que muchas leyes son peor para una nación. Mientras más normas tiene una sociedad menos eficiente es y mayores son las rentas derivadas de las prohibiciones.

Lo único peor que ser restringido por una ley es perder libertades por cuenta de las modas. Nuestros jóvenes están llenos de prejuicios e ideas preconcebidas. En aras de una visión moralista de la vida, se autoimponen todo tipo de cláusulas liberticidas. No usan pitillos porque se atoran los cocodrilos, no comen carne porque las vacas producen gas metano, no quieren ropa nueva porque los colorantes contaminan y su vida se llena así de límites y prohibiciones que se enmarcan en la insoportable filosofía de vida de lo “políticamente correcto”.

Me parece respetable y aceptable que impregnen su existencia de ese moralismo materialista. Pero detesto que lo quieran volver obligatorio. Por ello estoy en contra de que se imponga un impuesto a las bebidas azucaradas. No me gusta que me restrinjan mis opciones con criterios maniqueos. Yo no bebo bebidas azucaradas, pero no acepto que quien las quiera consumir resulte castigado por ello.

Saldrán los “buenos ciudadanos” a argumentar que el consumo de estos productos causa obesidad, diabetes y aumenta el riesgo de cáncer o que son adictivas. Sin duda hay estudios que pueden corroborar esas afirmaciones. También es claro que ello tiene un impacto sobre los presupuestos del sistema de salud.

Pero nadie debe tener la autoridad de definir a los demás lo que pueden o no comer, beber, vestir o desear. Durante décadas nos dijeron que no debíamos comer huevo porque era peligroso para el corazón. Lo mismo nos dijeron de la carne y nos pasamos al pescado. Ahora resulta que los peces tienen niveles de mercurio elevado y es preferible no abusar de su ingesta. Los vegetarianos desarrollan problemas médicos por suprimir el consumo de proteínas.

Nos dicen que sólo debemos utilizar vehículos eléctricos como si las baterías no fuesen un problema de disposición o no necesitaran recargar energía que puede estar siendo producida por fuentes contaminantes.

Todo en la vida es perjudicial si se hace en exceso. Un trago al día no te hará daño; una botella sí. Una bebida azucarada al día no te matará; pero tres litros sí lo harán. Hasta cuidarse demasiado es peligroso para la salud. Todo es un asunto de mesura. No me gusta que unos falsos moralistas, llenos de sentencias radicales, me digan lo que puedo o no hacer.

Se empieza por castigar a los que toman bebidas azucaradas y terminamos definiendo qué podemos hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos; desde que nacemos hasta que morimos. Eso no me gusta.

Miguel Gómez Martínez

migomahu@gmail.com