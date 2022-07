Dólar nervioso

El dólar nos tiene nerviosos. No es para menos porque su comportamiento es fundamental para la economía. Nunca debemos olvidar que una devaluación del peso equivale a un empobrecimiento de los colombianos.

Ningún precio de la economía es más difícil de entender que la tasa de cambio. Múltiples son los factores que lo determinan, pero además es muy complejo cuantificar cuál es el peso de cada uno de ellos en el mercado cambiario.



La mejor herramienta estadística para este análisis es la balanza de pagos.

Una evaluación preliminar registra el déficit de la cuenta corriente alcanzó, en el 2021, una cifra histórica de 17.892 millones de dólares reflejo de un largo deterioro estructural de la competitividad de nuestra economía. En el primer trimestre de este año ya sumaba la preocupante cifra en rojo de 5.367 millones de dólares. La renta factorial neta, se acerca a sus niveles prepandemia y fue también negativa en 8.358 millones de dólares.



Nos salva en esta subcuenta el comportamiento de las transferencias que, el año pasado, alcanzaron el histórico nivel 11.937 millones de dólares enviados por los colombianos que trabajan en el exterior. En el primer trimestre de 2022 ya ascendían a 3.516 millones de dólares. De no ser por estos flujos que ingresan al país, hace años que Colombia habría tenido una grave crisis cambiaria.



En la cuenta financiera, el otro componente de la balanza de pagos, hay dos hechos importantes. La inversión extranjera directa sigue sin recuperar los niveles anteriores a la pandemia (14 mil millones de dólares en el 2019) y registra 9.310 millones de dólares en 2021. El segundo aspecto es la inversión de cartera.



En los últimos dos años, el país ha recibido en emisiones de títulos de deuda, y a pesar de haber perdido el grado de inversión, la impresionante cifra de 17.554 millones de dólares. Son estos recursos los que nos han permitido sortear los difíciles momentos de la pandemia y, en parte, explican los buenos resultados obtenidos en términos de crecimiento. Pero seguirse endeudando a este ritmo no es sostenible.



Hay entonces muchas razones internas que explican el debilitamiento del peso. A ello hay que añadirle la casi certeza de que estamos entrando en un túnel de recesión con elevados niveles de inflación. La espiral entre costos y precios preocupa cada día más. El petróleo, tan importante para nosotros, cae por las perspectivas de un menor crecimiento mundial esperado. El dólar vuelva a jugar su rol de activo de refugio además estimulado por la perspectiva de mayores tasas de interés.



Con serios problemas estructurales derivados de nuestra baja competitividad y productividad, el peso sólo puede estar débil.



No ayudan los anuncios contradictorios del nuevo gobierno. Se perciben con claridad las tensiones entre radicales y moderados lo que se traduce en mayor nerviosismo.



Miguel Gómez Martínez

migomahu@gmail.com