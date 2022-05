Egan economista

No fue un premio Nobel ni un exministro de Hacienda. Lo dijo con toda claridad, sentido común y profundidad Egan Bernal, uno de los mejores deportistas de nuestra historia: “el regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en cuatro años”.

Es una frase de un hondo contenido económico y político. Me atrevo a decir que es la mejor que he escuchado en esta insulsa y pobre campaña programática. Lo dice todo en pocas palabras. Aquí están resumidas cuatro nociones fundamentales de la ciencia económica.



La primera de ellas tiene que ver con el enfoque de los subsidios. Desde hace años, pero con gran intensidad en los últimos tiempos, se han otorgado subsidios monetarios con todo tipo de argumentos en la vana esperanza, muy colombiana, de que los problemas se solucionan arrojándoles dinero. A menos de que decidamos imprimir los billetes, Egan entiende que esta alternativa no puede durar porque no tenemos los recursos para subsidiarlo todo.



Segunda lección que el ciclista nos da: este estilo de políticas no puede terminar bien porque profundizan la crisis fiscal y llevan inevitablemente a su desmonte o a escenarios dramáticos como el de Venezuela donde la miseria se multiplicó. Si repartir dinero fuese una manera de salir de la pobreza hace años el mundo sería rico.



Otro concepto vital está resumido en la prioridad de generar empleo. Egan Bernal, de una familia humilde pero trabajadora y luchadora, sabe que quienes tienen trabajo pueden ir labrando sus sueños. Entiende con precisión que el trabajo digno y formal es la clave de la prosperidad. Un modelo económico como el nuestro, que sólo crece en informalidad, es el nido para fomentar todo tipo de problemas sociales.



Finalmente, el triunfador del Tour de Francia incluye el concepto más complejo del análisis económico: la variable tiempo. Nada se hace con una visión de corto plazo. Lo que muchos políticos y gobernantes nuestros no parecen haber entendido lo tiene claro el deportista. Se necesita el esfuerzo de varias generaciones para lograr salir del subdesarrollo. Los que gobiernan para la próxima encuesta o la siguiente elección olvidan que su compromiso es con las generaciones futuras creando las condiciones para que el progreso sea constante y sostenido. Para poder vivir sabroso es necesario trabajar primero mucho tiempo con dedicación y esfuerzo.



Este ciclista demuestra que es mucho más que un gran deportista. Es alguien que entiende que su rol va más allá de cosechar triunfos con fuertes pedalazos. Egan Bernal puede no haber leído a tanto economista pomposo y confuso. Puede no dominar las elasticidades cruzadas o la eficiencia marginal del capital. Pero en economía la tiene clara, muy clara.



Miguel Gómez Martínez

