Parece una proposición absurda pero el mayor problema de la democracia a nivel mundial son las elecciones. La esencia del modelo, que los ciudadanos eligan a quienes los gobiernan, es en buena parte responsable por la crisis global de la democracia.

Están los vicios inherentes al sistema electoral. El peso de las maquinarias, las restricciones en el acceso a los medios de comunicación, la desigualdad en los recursos y la compra de votos son los más visibles, pero no los únicos.

Pero el reto más importante se presenta en la relación entre el elector y las opciones que están disponibles. Un modelo político, para que sea sostenible, tiene que buscar la excelencia. El ciudadano debe estar plenamente convencido que su candidato es el mejor para llevar a cabo el programa presentado. Los mejores deben gobernar. En la inmensa mayoría de los casos, el elector no escoge el mejor candidato sino el menos malo. Votar por el menos malo es, por definición, una opción pobre. Si el más malo resulta electo se sabe que el futuro será negativo. Si gana el menos malo tendremos, a lo sumo, un gobierno mediocre con un débil liderazgo.



El discurso del voto útil está detrás de esta falacia electoral. Lo que prima es ganar, así sea con un mediocre. Para ser más preciso, se trata de derrotar al más malo y no escoger el más idóneo para gobernar bien. La democracia se debate entonces entre malas y mediocres opciones. A fuerza de elegir, en el mejor de los casos, al menos malo terminamos por ser gobernados por mediocres.



El resultado lo conocemos todos: gobiernos sin carácter ni liderazgo generan insatisfacción, frustración y deslegitiman el poder. El ciudadano siempre decepcionado, empieza a alejarse de la política pues sabe que, elección tras elección, los problemas se mantienen sin solución. Votar no parece cambiar nada y se consolida una actitud cínica que lleva a la abstención creciente.



La ciudadanía inconforme busca mecanismos de protesta. La mayoría de los países han enfrentado estas explosiones populares que nadie controla ni representa. Sus agendas son diversas y contradictorias pues se trata de sumatorias de inconformismos. No son movimientos coherentes, pero reflejan una realidad que pocos pueden desconocer. Los gobiernos, desestabilizados por estas reacciones, ceden y retroceden. No entienden el fenómeno que enfrentan porque las encuestas no reflejan el malestar de las calles.

El desafío es mucho más complejo. Los ciudadanos están desencantados con un sistema democrático que ha dejado de representar sus aspiraciones. Las elecciones no solucionan nada porque los elegidos son versiones similares de un modelo que ha dejado de representar al pueblo.



Elegir a un mediocre para derrotar a un malo se ha convertido en una fórmula muy desgastada. La democracia muere cuando se debe escoger entre el malo y el mediocre.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

migomahu@gmail.com