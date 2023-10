El titular más grave

En medio de tantas noticias alarmantes una llamó mi atención y me produjo dolor. En su edición del pasado sábado, El Tiempo titulaba en primera página: “Estudiantes de licenciatura tienen los puntajes más bajos en pruebas Saber Pro”. El artículo se refiere a un estudio contratado por la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade) a la Universidad del Norte para evaluar el nivel de quienes se están formando para ser profesores y trabajar en las actividades educativas.



Revisando el tema en internet encontré una nota de Caracol del 9 de septiembre de 2020 titulada: “Estudiantes de licenciatura obtienen resultados más bajos en el Icfes” y otra de El Tiempo del 12 de septiembre de 2020 “Licenciaturas con notas más bajas en pruebas Saber”, lo que ratifica que el problema ha sido identificado y registrado desde hace varios años.

En las competencias que son determinantes para los educadores (formar, enseñar y evaluar), “el documento muestra que, en esas tres competencias, entre 2016 y 2021, hubo una fuerte caída”. En competencias matemáticas y competencias ciudadanas los resultados son entre 12 y 8 puntos más bajos que los promedios nacionales. ¡Los futuros maestros tienen resultados más deficientes que los demás estudiantes! Y más adelante se concluye que “estos resultados muestran un pobre desempeño de los estudiantes de las licenciaturas, lo cual podría tener repercusiones en la calidad de los colegios, una situación que plantea serios problemas para las universidades…”.

Desde hace décadas los gobiernos decidieron que, en materia de educación, la mejor política es la inacción. La única preocupación es mantener a los representantes sindicales del sector tranquilos y contentos dejando en un segundo plano el papel de la calidad de la educación.

El costo es un deterioro constante de los conocimientos y las competencias de los alumnos que se refleja inevitablemente en los niveles universitarios. Como es apenas obvio, son los estudiantes de los colegios públicos y los de las regiones los más penalizados por este fenómeno lo que incrementa la brecha de desigualdad social.

Las universidades deben invertir tiempo y enormes recursos en suplir las deficiencias de formación que tienen los matriculados en temas básicos como matemáticas, idiomas, lectura comprensiva, redacción y ortografía. Todo ello se refleja de forma negativa en el nivel académico que se puede adelantar en las demás materias del currículo de las carreras.

Este país manosea el discurso exaltando la importancia sobre la educación. La educación es supuestamente el remedio para todos los males. Pero la educación no es la solución sino el peor problema nacional. No es entonces de extrañar los muy decepcionantes resultados de Colombia en las pruebas internacionales Pisa donde quedamos de penúltimos entre los países de la Ocde. Como estamos en educación, el país no puede progresar.

Miguel Gómez M.

Decano de Economía Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com