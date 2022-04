Eliminación y trabajo en equipo

Soy un apasionado del fútbol, deporte que me ha dado grandes alegrías y decepciones. La última de ellas fue la triste eliminación del mundial de Qatar. La verdad la tenía, como dicen los financieros, descontada.

Lo sucedido debería inducirnos a pensar en las lecciones de este proceso en la gerencia.

El equipo de Colombia es, considerados los jugadores de forma individual, uno de los más completos del mundo. En América Latina es muy superior a varios que se clasificaron como Ecuador, Uruguay o Perú. Aquí hay una primera lección porque, como sucede en las empresas, no siempre las personas con más habilidades son las más exitosas. Lo que puede ser una virtud en términos individuales puede resultar un pasivo cuando se tiene que trabajar en equipo. Como bien lo ha demostrado Argentina, no basta con tener el mejor jugador del mundo para garantizar un triunfo. Once figuras no hacen necesariamente un buen equipo.

Segunda lección gerencial es que un equipo debe poder enfrentar los fracasos. En el caso de la selección, la humillante derrota con Ecuador (6-1) llevó a cuestionar la estrategia y a la injusta salida de un técnico de talla mundial como Carlos Queiroz. Hicimos lo fácil sin aceptar que, por importante y prestigioso que sea un técnico, los que juegan en el campo son otros. Ningún técnico será exitoso si su equipo no funciona.

Otra enseñanza valiosa es que un equipo debe tener coherencia y complementariedad. Al ver los partidos era evidente que el juego no permitía sacar las mejores capacidades de esa cantidad de jugadores con calidad. Ello se traducía en una enorme dificultad para anotar y por lo tanto ganar. Lección fundamental es que el punto que nos hizo falta se perdió en la racha de frustrantes empates que tuvimos. En el mercado es lo mismo: los puntos que no concretas los ganan otros. Las oportunidades que no aprovechas no quiere decir que otros no las tomen.

El fútbol y la gerencia requieren foco en los resultados. En el fútbol son los goles y los triunfos. Si los resultados no se producen proliferan las explicaciones. Pero no sobra recordar que explicaciones no son excusas. Sin resultados, los grandes esfuerzos, por loables que sean, resultan inútiles. Una de las características de nuestra cultura es dejar los temas para después. Como procastinadores, nos cuesta muchísimo cumplir calendarios y presupuestos. En la clasificación dejamos escapar grandes oportunidades y terminamos en una posición desesperada. Lo mismo nos sucede en las empresas donde estamos incumpliendo metas y resultados por falta de planeación.

Aprender de los errores es importante. Pero también es necesario que los fracasos generen cambios significativos. Las mismas estrategias, desarrolladas por los mismos responsables, producirán los mismos resultados.

El único error real es aquel del que no aprendemos nada.

Miguel Gómez Martínez

