¿Empresas o empresarios politizados?

Lo dijo el analista político e internacional Moisés Naim en el marco del Hay Festival: “Es preferible que haya más empresarios en la política y menos empresas politizadas”. La frase tiene mucha profundidad porque refleja uno de los problemas más serios de la democracia moderna.



Las relaciones entre el capital y el poder es un aspecto controversial en cualquier sistema político. Naim pone el dedo en la llaga porque es claro que los empresarios, que son elementos centrales del funcionamiento de una sociedad, evitan ingresar en la política y prefieren mantener una distancia de todo ese universo. Es cierto que los casos de hombres de empresa como Trump, Martinelli o Piñera, por no mencionar sino algunos, no han sido exitosos lo que confirmaría que las habilidades para ganar dinero no necesariamente coinciden con las del hombre de estado. Más cerca de nosotros, Rodolfo Hernández, es otro ejemplo desafortunado.



Sería bueno que muchos más empresarios entraran en la política porque aportan una visión de la realidad que hace mucha falta en el poder legislativo y el ejecutivo donde el conocimiento del funcionamiento de la economía brilla por su ausencia. En las discusiones sobre temas tributarios o de política económica faltan se necesitan voces de quienes han operado en la economía real y que conocen, de primera mano, las dificultades del emprendimiento. Pero como bien lo señala Naim, el problema es que los empresarios no entran a la política, pero la política sí ha entrado en las empresas. Estamos presenciando el caso de la primera empresa de Colombia, Ecopetrol que, a pesar de cotizar en bolsa, tener un esquema de gobierno corporativo y haberse dotado de mecanismos modernos de control, está siendo objeto de otro manotazo político. Lo mismo sucede con la controversial decisión del jefe del Estado de asumir el manejo tarifario de los servicios públicos donde operan empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Todo ello aumentará el control de la política sobre estas unidades productivas con todos los riesgos inherentes para su funcionamiento y sostenibilidad.



La politización de las empresas también ha aumentado por los crecientes nexos entre muchas actividades productivas con los recursos presupuestales. El acceso a los rubros del gasto y la inversión pública ha profundizado los vínculos entre las empresas que dependen del presupuesto para su crecimiento y el poder político. Ello ha llevado a escándalos como el de Odebrecht o los muy recurrentes problemas entre el sector salud y la política a nivel territorial.



La captura de rentas públicas es el mecanismo mediante el cual la política se inoculó en el tejido empresarial con todas las consecuencias negativas en materia de transparencia e independencia.



***

Coletilla: los bogotanos estamos presos en la ciudad. Ninguna de las salidas/entradas de la ciudad opera. Que desastre.

MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

Decano de Economía de la Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com