Guerra y globalización

La guerra es el fracaso de la diplomacia. Es por lo tanto un escenario donde las partes involucradas pierden. Mientras más partes están comprometidas, mayores las pérdidas. El conflicto entre Ucrania y Rusia se desarrolla en un entorno de globalización y, por lo tanto, el mundo entero pierde.

El uso intensivo de sanciones contra Rusia es la vía escogida por quienes no quieren escalar el conflicto militar. Es el camino fácil para presionar sin asumir los terribles costos humanos y económicos de enfrentar la guerra.



Pero las sanciones son costosas y no sólo para el sancionado. Perder un mercado como el ruso de 143 millones de habitantes no es algo que se pueda compensar fácilmente. Todas las empresas que han tomado la decisión de retirarse o suspender sus operaciones en ese país, verán el impacto en sus estados financieros. Son decenas de miles de empleos que quedan en el aire como consecuencia de las represalias. Y el fenómeno se extiende geográficamente porque afecta a las cadenas de proveedores de las empresas que no pueden vender sus bienes y servicios producto de la decisión de los gobiernos que imponen las sanciones.



Europa, tan vocal en su condenación de la invasión, tiene el talón de Aquiles de la dependencia de gas proveniente de Rusia. Sus ciudadanos ya están viendo el impacto en las facturas eléctricas y las estaciones de servicio. Pagan el precio político de haber cedido a las presiones irracionales de los ambientalistas que los llevaron a depender de fuentes externas de energía.



Las sanciones generan oportunidades para algunos competidores como los chinos que, no cobijados por las sanciones, aprovechan para suplir esos mercados a precios mucho más altos.



Si la guerra y las sanciones se extienden en el tiempo, la pérdida de los mercados puede ser definitiva para las empresas que suspendieron sus actividades por las sanciones.



Y están las represalias a las sanciones. Rusia es el tercer productor mundial de hidrocarburos luego tiene la capacidad de desestabilizar el mercado mundial. Pero son los derivados como la urea, esencial para los fertilizantes, donde tiene la capacidad de afectar muy negativamente los costos de producción agrícolas. Todos los países del mundo se verán golpeados por esta escasez. Es además un importante exportador de minerales y metales de uso industrial.



Puede ser que haya ganadores en el corto plazo como las naciones productoras de petróleo cuyo precio ha llegado a niveles por encima de 117 dólares. Pero el aumento del oro negro se traduce en el precio de cientos de miles de productos lo que a su vez genera inflación, pérdida de poder adquisitivo, aumento de las tasas de interés y menor crecimiento lo que termina por disminuir el consumo de petróleo.

Los rusos serán los grandes perdedores de la guerra. Pero no los únicos.

MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

