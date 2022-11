Somos un país donde nos faltan dosis inmensas de humildad. Nosotros despreciamos a todos los extranjeros que consideramos seres inferiores que no tienen la malicia y astucia que supuestamente nos caracteriza. Estamos convencidos que ‘Colombia es la berraquera’ así no puedas salir a la calle porque te roban, no puedas circular por la cantidad de huecos y vivas en medio de la suciedad. Colombia es lo mejor a pesar de haber sido gobernada durante décadas por ineptos y corruptos. Nada es mejor que esta tierra a pesar de la interminable violencia, la falta de oportunidades y las grandes injusticias.

A los colombianos les falta la humildad para reconocer que, en la mayoría de los países del mundo, se vive mejor a pesar de que no bailan tan bien como creemos que lo hacemos. Tendríamos que aceptar que, en muchas partes, la calidad de vida es muy superior a pesar de no tener arepas ni obleas.



Esta idea de que somos superiores sin serlo proviene de la mala educación que nos han inculcado haciéndonos creer que lo nuestro, por ser nuestro, es mejor. Es una visión cargada de un falso nacionalismo que nos impide reconocer las muchas y graves falencias de nuestra sociedad.



Los europeos no piensan que respetar la vida sea un elemento del cual deban sentirse orgullosos. Lo normal para ellos es vivir sin matarse. Los estadounidenses no creen que la corrupción sea algo aceptable. Es la excepción y debe ser rechazada no aceptada. Los colombianos, en cambio, vivimos en el temor de poder ser asesinados por cualquier motivo y en cualquier lugar. Que existan atajos, peajes, coimas, sobornos para todo es considerado como parte del paisaje de nuestro país.



A pesar de lo dura que es nuestra realidad, es sorprendente cómo nos reímos y gozamos con nuestros dolores y tristezas. Se esperaría que, cansados de vivir en el miedo, la pobreza y la falta de oportunidades, como nación adoptásemos actitudes que nos permitieran superar estos terribles fenómenos. Pero ello no sucede. Por el contrario, volvemos a elegir a los mismos políticos corruptos, idealizamos a los patanes y groseros o exaltamos el mal gusto y la falta de sencillez.



Ninguna sociedad es perfecta y todas tienen debilidades y defectos. El camino para progresar es siempre reconocer en lo que fallamos. Aceptar que nosotros no somos la excepción y que tampoco somos los mejores del mundo, sería un paso para lograr canalizar la sociedad y superar tantos problemas endémicos que nos tienen postrados en la mediocridad y el subdesarrollo.



Mientras sigamos creyendo que nada puede ser mejor nada mejorará.



***



Postdata: Por cierto, las mujeres colombianas le dieron una lección de humildad a tanto pomposo jugador de fútbol profesional nacional, que gastan tanto dinero en peluquería y que tienen tan poco amor por la camiseta.



Miguel Gómez Martínez

migomahu@gmail.com