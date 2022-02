La cifra más triste

Las cifras son luz. Sirven para entender muchos fenómenos y problemas. Pero también pueden ser sombra y tristeza. El pasado 16 de febrero el diario El Tiempo abría en primera página con el siguiente titular: Partos de menores de 14 años aumentan un 19,4 por ciento. La cifra ilumina un problema enorme de nuestra sociedad y, al mismo tiempo, ensombrece la vida de esas niñas -madres cuyo futuro quedó condicionado por haber asumido la condición de progenitoras en el momento equivocado de la vida-.

Soy pro-vida. No creo que el aborto sea un derecho porque prefiero defender la vida del que no tiene voz ni responsabilidad alguna en el embarazo. Siempre hay alternativas dentro de las cuales la adopción, que permite a otros que no han podido cumplir el sueño de ser padres, es la más evidente. Defender la vida del que no ha nacido no quiere decir que me parezca bien ni normal que una adolescente sea madre cuando debería estar formándose y preparándose para la vida.



Retornando a las estadísticas, el artículo mencionado señala que, según el Dane, entre enero y octubre de 2021, se registraron 886 nacimientos en menores de 14 años. Una extrapolación nos llevaría a concluir que durante el año completo se presentaron cerca de 1.200 casos.



El embarazo juvenil es, de todos los factores que determinan la transmisión de la pobreza, el más relevante. Una niña que queda embarazada en su adolescencia tiene una altísima probabilidad de ser pobre el resto de su vida. Luego el error del ‘gustico’ es el más costoso que pueda asumir.



Muchos dirán que es por la falta de educación. La verdad es que, con las tasas de escolaridad que tiene Colombia, es altamente probable que estas adolescentes asistan a planteles educativos donde la cátedra de educación sexual es obligatoria. Les han explicado con detalle cuáles son las condiciones para quedar embarazadas. Además, la exposición a los temas sexuales en nuestros tiempos es muy alta en los medios y en la cotidianidad. No pueden argumentar que no sabían el riesgo que corrían.



Lo mismo sucede con los progenitores de las embarazadas y por supuesto por sus compañeros que son igualmente responsables de no haber tomado las precauciones necesarias.



La pobreza, la violencia familiar y la marginalidad acentúan la posibilidad de que se presenten estos casos. Pero no siempre suceden en hogares rotos o en situaciones de extrema fragilidad. Lo que es cierto es que la destrucción del concepto de familia y la crisis de los valores juegan un papel fundamental en este verdadero drama social.



No estamos educando en el principio de responsabilidad. No inculcamos a los jóvenes que toda acción tiene consecuencias que es necesario asumir. Dejamos que primen las prioridades y aspiraciones materiales sobre los principios y el respeto.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

