Cuando la pandemia empezó a ceder creímos que la lo peor había pasado. Nos equivocamos: ahora estamos en la "’pos-peoridad’.

La covid fue terrible, pero era algo inesperado y para la que nadie estaba preparado. En cambio, lo que estamos experimentando es responsabilidad directa de hechos que no hemos sabido manejar.



La crisis económica internacional y la inflación que hoy nos azota, es producto de años de abusos en materia monetaria que distorsionaron los precios de los activos. Bastaba con un choque de oferta derivado de la cuarentena para que todos los países tuviesen que enfrentar restricciones monetarias cuantitativas y el consecuente freno en el crecimiento. Nadie duda que el 2023 será muy difícil y algunos incluso pronostican una recesión de varios años.



Los temas geopolíticos impactan todo el escenario mundial. El conflicto Rusia-Ucrania es el más importante, pero no el único. Europa constata que su moralismo ecológico la tiene al borde de enfrentar un invierno sin energía suficiente para abastecer su economía y su población. Gran Bretaña, debilitada por su salida del Brexit, se consume en una inestabilidad política sin precedentes. Francia enfrenta un creciente descontento social. Italia experimenta con su primera ministra mujer, una novata con poca experiencia política. España se debate en una polarización estéril con un gobierno desprestigiado.



Mientras tanto los Estados Unidos, más débiles que nunca, observan impotentes la consolidación de Xi Jinping, el líder chino más importante después de Mao que acumula poder y control sobre la economía más poblada del planeta. Xi es, hoy por hoy, la figura política más relevante del mundo. Ya nadie duda de la ambición de situar a la China como gran protagonista de escena mundial.



En América Latina, seguimos enfrentando nuestros demonios. Populismo y corrupción alimentan una crisis migratoria sin precedentes. Todos buscan escapar de una región que no ofrece oportunidades ni esperanza de bienestar.



Y en Colombia se vislumbra el agujero negro. Un gobierno convencido de que puede prescindir de la racionalidad económica y evitar el evitar la recesión que ya se vislumbra. La terca obsesión por marchitar los sectores mineros y energéticos es suicida en una economía que depende de estos sectores para proveerse de divisas. Los analistas -locales e internacionales- observan perplejos cómo el gobierno hace lo posible por debilitar la escasa confianza que tenía. El nerviosismo de inversionistas crece y se refleja en el mercado cambiario.



Mientras tanto el gobierno insiste en que todo lo hace bien y que los indicadores económicos no están siendo bien interpretados. El cóctel entre inexperiencia y desconocimiento de los temas, sumada a la obsesión ideológica, impulsa un pesimismo que se refleja en las encuestas y en el clima de los negocios.



Están dados los elementos para que el mundo entre en un período oscuro. En Colombia hacemos lo posible por no quedarnos atrás.



Miguel Gómez Martínez

migomahu@gmail.com