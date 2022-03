Las imposibles reformas

Todo Estado tiene que responder a las necesidades de sus ciudadanos con eficacia. La acción estatal debe ajustarse a nuevas realidades lo que supone adelantar las reformas correspondientes. Buena parte de este proceso, indispensable en democracia, reposa en el poder legislativo. Estamos cerca de las elecciones legislativas y conviene analizar por qué tantas reformas que son necesarias no son posibles.

Lo primero que explica el inmovilismo del país en tantos asuntos es el poder de veto de los poderes organizados. Hay temas que no pueden siquiera ser abordados.



El mejor ejemplo es el régimen pensional que sólo permite que uno de cada cinco colombianos pueda aspirar a tener una mesada al cumplir su ciclo laboral. Pero reformar este sistema injusto e ineficiente es imposible por el poder los sindicatos que defienden, por lo esencial, a los funcionarios públicos que son los que tienen estabilidad laboral y por lo tanto la capacidad de acumular el tiempo necesario para pensionarse.



En la misma situación está la educación pública que cada año confirma en las pruebas internacionales su obsolescencia y poca calidad. Ya no existen gobiernos capaces de enfrentar el poder de Fecode que sólo vela por los intereses de los maestros sin importarle las consecuencias sobre los educandos que cada vez están peor preparados para la vida.



El sistema judicial es otro tema similar. El congreso le tiene miedo a la justicia politizada que les abre investigaciones. El sector judicial considera que sus privilegios son intocables porque amenazan la independencia de la rama. A ambos poderes les conviene no estorbarse lo que perpetúa un esquema de corrupción y complicidades.



Un segundo factor está relacionado con el perfil de nuestros políticos. La inmensa mayoría de ellos han hecho su carrera en el sector público. Su visión de las realidades está sesgada por su experiencia como funcionarios. Para ellos lo importante es el presupuesto y la burocracia que alimenta sus huestes electorales.



Por ello siempre quieren más ingresos lo que los hace proclives a aumentar los impuestos, las tasas, las multas y las contribuciones. Mientras más ingresos haya, más contratos y puestos. No importa si de paso se destruye la productividad o se reduce la competitividad de la economía.



Y finalmente está la debilidad creciente de los gobiernos. Una cosa es la necesaria conciliación de posiciones propia de todo proceso democrático. Otra bien distinta es el chantaje político. Santos acostumbró a los parlamentarios a que toda reforma tiene su peaje en términos de contratos. Cada proyecto implica más corrupción lo que fortalece a los políticos más chantajistas. Pasar una reforma es cada vez más costoso porque el apetito de los políticos es voraz.



Llegamos a la irónica conclusión de que para adelantar las reformas necesarias para que la democracia funcione tenemos primero que reformar la democracia.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

