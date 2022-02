Miopía económica

Miopía es según la RAE una “anomalía o defecto del ojo que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos”. Como somos una sociedad obsesionada por el corto plazo, no nos preocupa ser miopes porque lo único que cuenta es lo que podemos ver en nuestro horizonte limitado. El marco temporal lo define la segunda vuelta de la campaña presidencial, en otras palabras, el próximo 19 de junio.

Más allá de esa fecha nada importa. Con visiones tan estrechas de la realidad, muchos asuntos determinantes para la sociedad aparecen como nebulosas como las que perciben los que sufren de miopía sin sus gafas. El no tener una perspectiva de mediano y largo plazo explica por qué las obras públicas son insuficientes el día que son inauguradas, no anticipamos los cambios en las tendencias mundiales y somos reacios a la planeación por objetivos. Lo inmediato es lo que cuenta así no sirva o resulte obsoleto mañana.



En economía el corto plazo es importante pero el mediano lo es más. La sostenibilidad de las políticas económicas es más relevante que lo que sucede en el presente. Una brillante columna de Eduardo Lora (Lo que están diciendo los mercados del pasado 2 de febrero) debería alertarnos sobre los peligros de la miopía en economía. Mientras la producción se recupera con un mejor ritmo de crecimiento y menos desempleo, hay expertos internacionales que no sufren de miopía y están viendo más allá de lo inmediato. Lo que perciben los inquieta.



Según Lora, en el corto plazo las tasas de interés de Colombia en los mercados no muestran cambios significativos. Pero la curva de las tasas de interés de mediano plazo (TES en dólares a cuatro años) registra una preocupante tendencia. Hace un año estaba en 3,12% y en enero pasado había aumentado un 167% a 8,35 por ciento. En marzo del 2023, el mercado estima que el rendimiento de estos papeles colombianos estaría en 13,8 por ciento con un aumento adicional del 65% en la tasa. Como los miopes, vemos la alcantarilla sin tapa pero no el abismo a dos cuadras.



Claro, estas tasas reproducen el aumento generalizado de la inflación a nivel mundial. Pero también expresan una gran preocupación sobre la capacidad del país de reducir sus desequilibrios actuales. Un elevado déficit en la cuenta corriente (5,4 por ciento del PIB) y un abultado déficit fiscal (7,1 por ciento del PIB), derivado de las medidas para enfrentar la pandemia, se traduce en un crecimiento acelerado de la deuda pública que se sitúa en 64 por ciento del PIB.



En el corto plazo nos ayudan factores como el elevado precio del petróleo, las remesas de los colombianos en el exterior y la buena reputación del país en honrar sus compromisos.



Pero en el mediano plazo…



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

​migomahu@gmail.com