Mitología tropical

Los mitos son una de las primeras creaciones de la especie humana. Desde las cavernas los hemos construido y algunos han perdurado durante milenios. Los mitos eran una forma como la cultura explicaba lo que no entendía. Por ello los convertían en deidades que temían y adoraban.

Colombia es un país de mitos poderosos que parecen inexpugnables. Los veneramos. No importa cuánto la ciencia o la investigación demuestren que no son ciertos, permanecen y siguen siendo referencia obligada.

El más poderoso de ellos es que “la pobreza es la causa de la violencia”. Se puede demostrar con facilidad que hay numerosas sociedades mucho más miserables y desiguales que la colombiana donde no se asesina a un pobre por robarle un celular, pero el argumento se escucha una y otra vez, incluso en personas que tienen conocimiento y han podido viajar. Este gran mito nos tiene condenados a la violencia porque, hasta tanto no tengamos un nivel de vida como el de Suiza, seguirá vivo el mito de que la violencia se justifica.

Otro mito muy tropical es creer que aumentar las penas reduce la criminalidad. El único remedio contra la criminalidad es reducir la impunidad. Si el criminal sabe que tiene altas posibilidades de ser aprendido y condenado, así sea a una pena corta, empezará evaluar el costo de sus actos y dejará de delinquir.



Pero en Colombia nos rasgamos las vestiduras pidiendo “penas disuasivas” mientras los jueces liberan, de forma casi inmediata, a los muy pocos que son detenidos delinquiendo.

Mito poderoso es que el problema es de instituciones y no de la forma como las dirigimos. En Congreso acaba de crear una jurisdicción adicional para los temas agrarios. Otro fortín para que más recomendados políticas y burócratas del sector judicial pelechen mientras los expedientes se los comen los ratones. Colombia tiene más Cortes que la inmensa mayoría de los países del mundo, pero no tiene justicia. El problema no es tener más instituciones sino hacerlas operar con eficiencia.

Mito intocable es que Colombia “tiene mucho potencial agropecuario”. El problema no es de potencial sino de políticas y de inversiones. Que un país sea verde y tenga agua no lo convierte en una potencia agropecuaria. El problema es de paquetes tecnológicos, vías de comunicación, distritos de riego, modelos de asociación productiva, estructuras transparentes de comercialización e investigación, por no mencionar sino los más importantes.

Otro mito es que la educación resuelve todos los problemas. La educación pública, si es de mala calidad, no sólo no resuelve, sino que agrava las desigualdades. Este sector tiene el presupuesto más importante del país y cada vez estamos peor en los estándares internacionales.



Los mitos nacen de la ignorancia y de la comodidad. Es más fácil repetirlos que cuestionarlos.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

Decano de Economía y Finanzas Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com