'Perder es ganar un poco'

La frase es de Francisco Maturana, técnico de la selección colombiana, luego de la decepción del mundial de Estados Unidos. Aplicada al fútbol, donde ganar es lo único importante, es un contrasentido porque perder es perder. Pero en política es diferente.



En política hay derrotas que pueden anunciar victorias. El gobierno actual debería analizar si imponer contra la opinión pública, los expertos y los partidos políticos una reforma a la salud inconveniente, peligrosa y muy costosa, es un triunfo que vale la pena obtener.



El jefe del Estado parece dispuesto a utilizar todos los medios para sacar adelante su propuesta de estatizar la salud. No le sirve la evidencia histórica que confirma que todos los modelos centralizados de salud existentes están reventados como es en el Reino Unido, Francia o Canadá. No le bastan los ejemplos de naciones más cercanas a nosotros como Venezuela o Argentina donde la atención en salud es de las perores del mundo. En su entorno siguen insistiendo que el modelo cubano es un éxito cuando la evidencia demuestra que su retraso tecnológico es abismal.



No importa si la experiencia del ISS todavía es recordada por su ineficiencia y monumental corrupción. Hay que nacionalizar la salud cueste lo que cueste.



El gobierno afirma que irá hasta el final y recurrirá a la compra de los votos que le están haciendo falta para lograr su cometido. Siempre estarán los políticos dispuestos a vender su consciencia por puestos y presupuestos. Es muy probable que logren su cometido.



La ley de bancadas será, como siempre, un saludo a la bandera. Pero será una victoria pírrica pues confirmará que la izquierda utiliza las mismas armas que durante décadas denunció como ilegítimas y antidemocráticas. La reforma que se apruebe cargará con el sello de haber sido impuesta, contra la opinión mayoritaria, a martillazos de clientelismo.



Está la estrategia Maturana que podría ser una mejor opción política. Ceder en una reforma impopular e inconveniente puede darle al gobierno el oxígeno que está necesitando.



Le permitiría concentrar la atención en las otros proyectos que tienen mucha menor resistencia y que son también políticamente significativas.



Pero lo más importante es que el gobierno mostraría madurez y responsabilidad lo que traería grandes beneficios en materia de confianza. El país recibiría el mensaje de que la izquierda no está dispuesta a destruirlo todo en su obsesión ideológica. Se alejaría el espectro, que todavía planea en muchas mentes, de que este gobierno quiere conducirnos a un escenario de crisis como el de Venezuela, Argentina o Nicaragua. Ceder en el tema de la salud sería de muy alta rentabilidad política y marcaría un hito en la historia de la izquierda colombiana.



Perder, en este contexto, no sería ganar un poco. Sería ganar mucho.

MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

Decano de Economía Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com