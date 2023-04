Pesimismo y futuro

Lo escuché hace unos pocos días de la boca de un importante líder nacional: “el pesimista es analista económico, no trabaja en el sector real y vive en Bogotá”. Me puso a pensar si la afirmación era válida.



Es cierto que los economistas tienen una tendencia al pesimismo. Tal vez sea por la frustrante complejidad de los problemas analizados, por la terquedad con que los agentes económicos desafían los principios de racionalidad, por los fracasos frecuentes en los pronósticos o porque las teorías más sofisticadas después no se verifican en la realidad. No en vano se atribuye al ensayista e historiador escocés, Thomas Carlyle, el haber descrito la economía como una ciencia triste y sin esperanza (dismal science).

Comparto la opinión de que vivir en Bogotá aumenta el pesimismo. La ciudad está tan descuidada y decaída que es un golpe permanente al optimismo. El deterioro de la calidad de vida no deja mucho espacio para creer que la situación pueda mejorar. Sin duda los que viven en las regiones son más optimistas. Por ello hay que salir de Bogotá con frecuencia para recargar optimismo.

Pero no estoy de acuerdo con la afirmación de que los que están en el sector real de la economía vean las cosas con mejores ojos. Un reciente informe de Portafolio (edición de abril 19) resume una encuesta de la consultora PwC entre 4.410 ejecutivos del mundo, incluidos colombianos. El 94 por ciento de los nacionales considera que el crecimiento económico disminuirá. El 71 por ciento estima que su empresa es inviable en un lapso de 10 años mientras el 29 por ciento cree que su empresa desaparecerá en menos de 10 años.

Tal nivel de pesimismo de los ejecutivos colombianos, el más alto en cualquiera de los 105 territorios que participaron en la encuesta, tiene muchas explicaciones. El entorno nacional está en un momento de gran tensión e incertidumbre. Las reformas en curso afectan los negocios de muchos sectores estratégicos.

El pesimismo florece en Colombia porque no tenemos una visión de país. Nos empeñamos en fracturar, dividir y enfrentar a los colombianos. Lo hacemos en todos los escenarios desde los estadios hasta el alto gobierno. El actual mandatario utiliza la división como referente de la mayoría de sus intervenciones. Como pueblo no tenemos una visión compartida de lo que somos y de lo que queremos ser. Ese esfuerzo de construcción conjunto, que le da sentido pleno a la nacionalidad, no existe en nuestro país.

La coyuntura puede inducirnos al pesimismo, pero será algo transitorio. El pesimismo que tenemos anclado en nuestras mentes es porque no podemos mirar el horizonte en una perspectiva de largo plazo que nos permita ver el sol que se anuncia después de la tormenta que hoy nos acecha.

