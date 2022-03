Recorderis

La guerra entre Ucrania y Rusia es un buen momento para recordar algunas nociones básicas de las relaciones internacionales.

La primera de ellas es que los países no tienen principios sino intereses. Rusia tiene uno estratégico vital en evitar que la OTAN, una alianza militar hostil, incluya a Ucrania lo que traería como consecuencia debilitar aún más su ya menguado acceso al mar Negro y su comprometida salida al Mediterráneo a través del Bósforo dominado por Turquía, otro miembro de la alianza atlántica. El control de Crimea y la seguridad del puerto de Sebastopol es fundamental para la armada rusa.



La segunda lección es que la historia importa. Desde que los rus, una tribu escandinava se estableció en la hoy capital de Ucrania para poder comerciar con Constantinopla, el imperio persa y el lejano oriente entre el siglo VIII y el X después de JC, la historia de Rusia está muy estrechamente asociada con la región hoy en disputa. Los zares siempre consideraron esta región como parte del Imperio ruso. Ucrania, como nación independiente, es muy joven. Así queramos desconocer el pasado, la evidencia histórica está del lado de Putin.



Un tercer elemento es la geografía. Buena parte de la historia de Europa es el esfuerzo de las naciones occidentales por restringir el acceso de Rusia al Atlántico para aislarla, debilitar su capacidad de comercio y evitar su vocación expansionista. Alemania, Gran Bretaña, Polonia, Suecia, Noruega, los estados bálticos y Finlandia tienen todo el interés de que Rusia mantenga su precario acceso, a través de San Petersburgo, al mar Báltico.



Como bien lo dice Henry Kissinger, la diplomacia es el arte de poner los asuntos de estado primero. Contrasta entonces la determinación y firmeza de la diplomacia rusa con la debilidad de la respuesta occidental. En el fondo, es el reflejo de que Ucrania es estratégica para Rusia, pero no lo es para los europeos o los Estados Unidos.

La última lección es que la diplomacia no rima bien con democracia. Para tomar decisiones trascendentes que no son siempre populares, que exigen sacrificios, que pueden tener elevados costos humanos y económicos, un gobierno autoritario tiene una enorme ventaja con respecto a uno democrático.



En relaciones internacionales, los discursos no suplen los hechos. El realismo es más fuerte que los principios. Naciones Unidas ha dado, una vez más, prueba de su inutilidad. Como bien lo dijo el presidente de Ucrania, “nos dejaron solos” porque nadie, en la práctica, está dispuesto a morir por Kiev.



Dicho lo anterior, Putin ha cometido su más grande error. Ganó la guerra, pero, en el mediano plazo, perderá el poder. De forma irónica, al no querer ser arrinconado por enemigos, terminó aislando a Rusia del mundo. Se le olvidó otra lección de la historia: la guerra es el fracaso de la diplomacia.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

