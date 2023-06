Alemania confirma que, al igual que el Reino Unido, se encuentra en una fase recesiva. Otras economías europeas parecen ir por el mismo sendero. Japón como es ya costumbre, languidece en un crecimiento famélico y los analistas incluso se muestran preocupados por el futuro de la China que ya no tiene el brillo de otras épocas. El recrudecimiento de la guerra entre Ucrania y Rusia planea nuevamente sobre el mundo que ya no descarta un escalamiento del mismo.



Tampoco está claro el panorama en Estados Unidos donde el período de precampaña está marcado por los enredos judiciales crecientes de Donald Trump y el poco entusiasmo que despierta la opción de una reelección del presidente Biden. Noticias buenas y malas en materia económica se intercalan en los titulares reflejando unas señales contradictorias que los analistas intentan interpretar.



América Latina tampoco tiene un panorama estable. La crisis se eterniza en Perú y Chile. Argentina sigue en su interminable agonía populista. Venezuela, otra vez exangüe, ruega para que el precio del petróleo no disminuya más. En México la violencia ha llegado a niveles sin precedentes mientras el partido en el gobierno sigue mostrando signos de fortaleza electoral. En Brasil, el retorno de Lula da Silva no disminuye la tensión preelectoral y parece confirmar que el presidente no tiene el brillo de otras épocas.



Colombia también está en la moda de las señales contradictorias. Las cifras macro no son malas. Inflación, desempleo y crecimiento muestran una tendencia positiva. Incluso el dólar parece reflejar una confianza creciente en el futuro del país. Algunos lo atribuyen a las dificultades que tiene el gobierno para lograr aprobar sus muy controversiales propuestas de ley.



Por sectores hay unas señales preocupantes en vivienda, automotores, bienes durables y turismo interno.



Pero mientras la economía parece avanzar, así sea a ritmo lento, lo que está golpeando al país es el entorno político. La sucesión de escándalos atiza una polarización cada día más notoria. Cada día trae un nuevo titular que genera preocupación sobre lo que está sucediendo en materia de gobernabilidad. Mientras el gobierno anuncia que la paz total está al alcance de la mano, en zonas importantes de la geografía regresó el secuestro, abunda el boleteo y se consolida una sensación de desprotección.



En las grandes ciudades el miedo volvió a las calles lo que viene a sumarse a situaciones en la que el Estado parece estar desbordado por todo tipo de demandas sociales insatisfechas.



Hace años, en medio de la brutal violencia del narcotráfico, el entonces la presidente de la Andi, Fabio Echeverri Correa afirmó para describir lo que se apreciaba en la coyuntura del momento: “la economía va bien pero el país va mal”. La frase parece reflejar las contradicciones de la situación actual.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

Decano de Economía y Finanzas Universidad del Rosario.

migomahu@gmail.com