‘Sobre la tiranía’

Con este sugestivo título, Timothy Snyder, publicó (Crown Publishers, New York, 2017) un corto ensayo sobre el peligro para las democracias frente a las tentaciones totalitarias. El texto analiza veinte lecciones que deberían ser aprendidas para proteger la libertad. Resumo algunas de las que me parecieron más originales.

La primera afirmación es que “no debemos obedecer por instinto”. Las dictaduras se afianzan cuando el ciudadano anticipa lo que quiere el régimen y se pliega sin resistencia.



“Sé amable con el lenguaje” es la recomendación número nueve. El totalitarismo manipula los conceptos y así Cuba puede ser descrita como “un oasis de libertad en América”. La distorsión del lenguaje es fácil en la pos- verdad donde todo es ambiguo y relativo. La pobreza del vocabulario utilizado por nuestros jóvenes los hace propensos a caer en frases de cajón dentro de los cuales se esconde la tiranía mental.



El punto doce pide “mirar a los ojos a las personas y hablar con ellas”. La vida actual nos convierte en seres anónimos que ignoran y evitan a sus semejantes. Como zombis, vamos por la vida encerrados en nuestros pensamientos y prioridades como si los demás no existiesen. Este individualismo egoísta nos hace insolidarios y facilita el control social por los dictadores.



En el catorce se sugiere “establecer una vida privada”. El exhibicionismo que las redes sociales incentiva rompe la sana barrera entre las esferas públicas y privadas del ciudadano. Reservar espacios que no están accesibles a los demás protege y limita la acción de quienes quieren dominarnos o manipularnos.



“Contribuye con buenas causas” es la recomendación número quince. Cuán importante es que nos vinculemos con actividades religiosas, caritativas o sociales donde apoyemos a quienes más necesitan con generosidad y tiempo. Pensar en los demás fortalece el tejido social que hace resistencia a los enemigos de la libertad.



Hay que aprender a “detectar palabras peligrosas” sugiere Snyder en el capítulo 17. Se refiere a la banalización de los conceptos, a la generalización de los insultos, los eslóganes vacíos y al abuso de los lugares comunes. No olvidar que de verdades a medias se construyen las grandes mentiras.



“Sé un patriota” es el punto 19. Un nacionalista no es un patriota. El nacionalista es aquel que cree que, por ser colombianos, somos mejores que los demás. Por ello desprecia al extranjero. El patriota es aquel que quiere que, como colombianos, seamos cada día mejores así hoy no le seamos.



La última recomendación es la de “ser valiente”. El autor concluye con esta frase lapidaria pero cierta: “si ninguno de nosotros está preparado para morir por la libertad, entonces todos moriremos bajo la tiranía”.



***



Coletilla: absurda la norma que impide que un ciudadano que ha optado por la nacionalidad colombiana pueda ejercer cargos de responsabilidad en el Estado. Nacionalismo ridículo.



Miguel Gómez Martínez

migomahu@gmial.com