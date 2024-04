Un sicólogo en la economía

Falleció Daniel Kahneman, un israelí formado en sicología que obtuvo el premio Nobel de Economía en 2002. Es un excelente ejemplo de cómo otras perspectivas científicas pueden aportar y contribuir a entender la complejidad. Los economistas pueden ser tercos y por lo tanto es conveniente que otros les desmonten sus certezas.



Ese fue el papel de Kahneman al sacar a la economía de la comodidad del principio de racionalidad, la idea de que los agentes económicos actúan siguiendo su razón y que no toman, conscientemente, decisiones que van en contra de sus intereses. La “economía del comportamiento” utiliza experimentos para estudiar cómo los seres humanos actuamos en diferentes entornos y frente a decisiones que nos conciernen directamente. Esta metodología innovadora aporta conclusiones que sorprenden a muchos pues parecen contrarias a la teoría tradicional que había sido definida por Alfred Marshall.



Sin duda la economía del comportamiento confirma que el entorno en el que tomamos las decisiones está marcado por prejuicios y falsas creencias que nos inducen al error.



En muchos casos valoramos un factor de forma desmedida y ello nos lleva a equivocarnos. Utilizamos lo que Kahneman denominó como “atajos mentales” que nos resultan cómodos y nos dan seguridad a pesar de que nos alejan de la verdad.



Traer la economía a laboratorios en los que se podían realizar pruebas controladas que llevaran a conclusiones útiles para entender la realidad, generó un enorme interés en muchos investigadores de la economía que sintieron un viento fresco en una ciencia que había sido catalogada como “lúgubre”.



El entusiasmo por los nuevos campos de estudio y el uso de las metodologías innovadoras han marcado los últimos lustros en que la microeconomía se ha posicionado como el eje dinámico de la ciencia.

En 2017, Richard Thaler también es galardonado con el Nobel lo que consolida la importancia de las contribuciones de la economía del comportamiento.



Hoy es un área prolífica en publicaciones y aportes que tienen usos diversos en áreas como el mercadeo, las finanzas y el diseño de subsidios para políticas públicas.



***

Coletilla: El desplome de la natalidad es preocupante. En 2018 nacieron 649.115 colombianos. En 2023 fueron 510.357, lo que representa una caída del 21,4 por ciento. El período posterior a la pandemia no ha mostrado un cambio de tendencia. En el 2022, los nacimientos fueron 573.625 lo que implica una reducción superior a los 63.000 en un año.



El Banco Mundial estima que el índice de fecundidad de Colombia estaría alrededor de 1,8, muy por debajo del 2,1 necesario para mantener la población estable en el largo plazo. Los debates de pensiones y salud no pueden desconocer esta realidad que acelera el proceso de envejecimiento de la población colombiana. Si a ello se suma la migración económica de colombianos, el panorama demográfico debería ser una preocupación mayor.





Miguel Gómez Martínez

Decano de Economía

Universidad del Rosario.

migomahu@gmail.com