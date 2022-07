Colombia Edtech y el Proyecto Inteligente. Ojo, presidente Petro

Los que me leen desde hace diez años o más que escribo en estas páginas saben que he sido un defensor de revivir el Proyecto Inteligente (¿Se necesita otro Proyecto para que despeguen los BPO?). Por eso cuando nació Misión TIC, felicité la iniciativa de formar en habilidades y competencias a cien mil jóvenes colombianos; si el programa ha fallado por los vericuetos burocráticos o por problemas de corrupción habrá que determinarlo, pero el propósito inicial era y es muy bueno.

No obstante, luego de hablar con algunos conocedores del tema, entendí que Misión TIC se queda corto. Si el país quiere dar un salto cuantitativo y cualitativo para convertirse, de verdad, en una potencia desarrolladora de software, necesitamos que haya muchos más certificados profesionalmente en software y hardware. Necesitamos revivir el Proyecto Inteligente.

El año pasado Claudia Aparicio, de Singularity University, me invitó a una reunión preparatoria de la organización de Colombia Edtech y Oscar Dueñas, de Cymetria, me dijo que revisara lo que se estaba cocinando con la creación de ese gremio. Luego me enteré que Jorge Restrepo Múnera, conocido en redes sociales como Jole Restrepo, estaba coordinando con Santiago Amador, la parte jurídica y administrativa de creación de ese gremio que agrupa hoy a más de noventa de empresas de base tecnológica del sector educativo y en las que están algunas de las universidades más conocidas del país y que le han apostado mucho a lo digital como la Fundación Universitaria del Área Andina quien cuenta con Diego Molano Vega, el exministro de las TIC, entre sus altos directivos. Y, obviamente, está Singularity U Colombia y, también, podemos ver en su listado actual de miembros a la Universidad de Caldas y a la Universidad de Caldas, pero es grato ver a varios emprendimientos conocidos de vieja data como Mangus de Barranquilla o Aulas Amigas, quizás uno de los pioneros en el país en EdTech. En fin, no alcanzaría el espacio de la columna para referirme a todos los miembros actuales.

Colombia EdTech es un colectivo de empresas e instituciones dedicas al desarrollo de soluciones con base tecnológica para apoyar los procesos de innovación, democratización y optimización de los procesos de aprendizaje en todas las etapas de la vida. Nacieron para generar sinergias, influir en la política pública, apoyar procesos conjuntos para que el mercado tome decisiones inteligentes de compras, llegar a otros mercados, generar conversaciones y ayudar a mejorar el sistema educativo con el uso inteligente de las TIC.

Desde dicho colectivo o gremio están interesados en fomentar el desarrollo de la industria EdTech , incentivando la demanda pública y privada de soluciones Edtech y fomentando un ambiente regulatorio proclive al surgimiento, crecimiento y consolidación de soluciones y empresas Edtech.

Como se le dije a Claudia, Oscar, Jole y Santiago, todos los que están ahí (tengo muchos conocidos) saben que cuentan con mi apoyo irrestricto e incondicional. El país necesita que los que saben se unan y nos ayuden a tener una mejor visión de cómo empujar la educación hacia esos nuevos linderos y que no sigan saliendo muchachos de los colegios y de las universidades que sean, en la práctica, analfabetos digitales. Lo dije en otra columna, hace rato, “…el director del programa de administración de empresas de una universidad pública me confesó tener un smartphone de alta gama que solo le sirve para llamar, ‘wasapear’ y ‘facebukiar’. No es capaz de guardar en la nube o de compartir archivos con sus contactos. Es un analfabeto digital. ¿Cuál será nuestro porcentaje de analfabetos funcionales y digitales? Esos que ven la verdad que le muestran los medios de comunicación y Facebook.”

Y es por todo lo anterior que hoy quiero decir que el presidente Petro y su equipo deben apostarle a un nuevo Proyecto Inteligente que debe contar, como no, con la asesoría y acompañamiento de Colombia EdtEch. Se trata de soñar con convertirnos en un país con posibilidades de exportar software y no solo servicios o maquila a grandes tecnológicos y para eso necesitamos una base de muchachos con, repito, certificaciones profesionales en software y hardware, necesitamos otro Proyecto Inteligente, sin miedo. Recordemos a Mazzucato. Lean “El Estado Emprendor” y “Misión Economía”, por favor.

El Estado debe financiar a por lo menos unos 10.000 jóvenes en este nuevo Proyecto Inteligente. Los admitidos deben contar con un nivel básico de inglés. Los exámenes, en su mayoría, son en inglés, pero como lo dije respecto de la iniciativa de llevarle fibra óptica a todos los hogares si no lo hace Gustavo Petro quién lo va a hacer.

Una forma de contribuir a la transición energética es preparando a nuestros jóvenes para la 4ª Revolución Industrial.

Nicola Stornelli García

Analista e Investigador de Tendencias Digitales. Columnista de Portafolio y colaborador de El Tiempo y de DPL News

Twitter @puertodigital