Democratización de las TIC: una sociedad de conocimiento y tecnología

¿Es en serio, amigos del DNP? ¿Es en serio, PhD Jorge Iván González Borrero? Ese es el nombre del capítulo acerca de los temas de Telecomunicaciones y TIC en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentadas al Consejo Nacional de Planeación por el Departamento de Planeación Nacional (DNP).



¿Las TIC son iguales a Telecomunicaciones? Según la RAE, un tic es un “movimiento convulsivo, que se repite con frecuencia, producido por la contracción involuntaria de uno o varios músculos” y se escribe en minúscula. TIC es el acrónimo de Tecnologías de la Información y la Comunicación y se escribe siempre en mayúscula y sin s al final y según el diccionario panhispánico del español jurídico, regulado por la RAE, es “Especificación técnica adoptada para el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación”. Y según la RAE, Telecomunicaciones es un “sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza por medios electromagnéticos”. Me voy a permitir transcribir un trozo acerca de este tema del estudio Análisis y Diagnóstico del Ecosistema Digital de la Comunidad Andina para el sector de Telecomunicaciones y TIC. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Estado de la Situación Normativa, Conclusiones y Recomendaciones investigación realizada por el autor junto con Julián Cardona Castro “La única manera de dilucidar esta incertidumbre es recurriendo a los conceptos técnicos y de ingeniería que nos dicen que estas áreas son complementarias y no suplementarias y ninguna de ellas está supeditada a la otra, ya que no solo no es posible técnicamente, sino que conforman una cadena de valor concatenada que permite unir un punto con otro para establecer una Comunicación. En este enlace comunicativo se intercambian, voz, texto, imágenes, videos, datos, multimedia partiendo de una red TIC en el origen y luego transitando por la red portadora de las Telecomunicaciones, para llegar al otro extremo o punto final en donde una red TIC entregará la información al usuario de destino. Como consecuencia de la imprecisión técnica antes mencionada, se han originado denominaciones del sector que cambian de país a país y que incluso las ha utilizado hasta la propia UIT; recomendando en algunos países como en Bolivia, a nuestro modo de ver inapropiadamente, que se deben ajustar estos conceptos de TIC y Telecomunicaciones, supeditando las Telecomunicaciones a las TIC, pero sin demostrar de manera alguna el porqué de su afirmación y del origen técnico de su posición.” Pensaba que en el gobierno del cambio íbamos a enmendar ese “chapapote” que significó y significa dejar de ser ministerio de comunicaciones a ser dizque ministerio TIC, pero parece que no. Y agrego de la misma investigación: “En Colombia, todo lo relacionado con este sector se denomina de TIC. Sin embargo, las tecnologías de la información que no son reguladas no están dentro del ámbito de la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones), que se llama de comunicaciones (concepto totalizador del sector) y todo su campo de actuación establecido en la citada Ley 1341, es para las Telecomunicaciones únicamente. Es decir, Colombia lo determinó como: Sector de TIC, pero su desarrollo normativo y regulatorio es solamente para las Telecomunicaciones, ya que las TIC no están reguladas. Es una importante diferencia entre denominación y legislación, como ha sido puesto de relieve por la Universidad Externado de Colombia en el tomo I de la obra “Las TIC y la Sociedad Digital”, páginas 139 a 190”



Creo que queda claro porque este autor y Julián Cardona Castro se han convertido en cruzados de una buena denominación del sector. Ahora, lo de Sociedad del Conocimiento ya lo había dicho en una colaboración reciente para el prestigioso portal DPL News, con el nombre o pregunta ¿Cuál Sociedad del Conocimiento? La humanidad está lejos de poder construir una Sociedad del Conocimiento. La cloaca que son las redes sociales hoy día, dañó los propósitos nobles con que nació Internet.



Esas bases del PND están tan pobres o son tan miopes que no hablan de la Cuarta Revolución Industrial (4RI) o de Tecnología Exponencial. De verdad, me da pena con el director del DNP, pero hay que replantear con quién se va a construir el documento definitivo.



Rescato dos cosas, lo de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y el haber tocado lo de la interoperabilidad. Temas cruciales para el desarrollo y la tranquilidad del país. Lo de la interoperabilidad es fundamental para construir más y mejor Gobierno Digital y convertir la Carpeta Digital Ciudadana en una herramienta de educación y cercanía del Estado con los ciudadanos.



Y respecto de lo de Seguridad Digital creo que este humilde servidor no puede decirles gran cosa a los lectores que a diario se ven bombardeados con noticias de estafas y fraudes cibernéticos.



NICOLA STORNELLI GARCÍA

Analista e Investigador de Tendencias Digitales

Columnista de Portafolio y colaborador de EL TIEMPO y de DPL News

Twitter @puertodigital