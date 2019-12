Dominio CO. y otros: alerta por las licitaciones

Tengo el mejor de los conceptos de Sylvia Constaín, nuestra ministra de las TIC.

He tenido varias discrepancias públicas con ella y, en especial, con todo lo que tuvo ver con la reforma o modernización del sector; la famosa Ley 1978, aprobado a mediados del presente año.

Sin embargo, varios datos de procesos contractuales en curso en el MINTIC parecieran dejar la impresión que hay alguien o algunos interesados en que la contratación de dicho ente quede manchada por eventuales denuncias de parcialidad o, incluso, de favorecimiento indebido a terceros. Conozco al viceministro Mantilla y a Cristian Lizcano Ortiz, asesor del despacho de la ministra y tengo la mejor impresión de ellos. Creo que son unos profesionales técnicos de formación y con unas hojas de vida impecables.



No tenía referencia de Germán Rueda, el otro viceministro, hasta llegar al MINTIC, pero tiene una muy buena hoja de vida. Entonces, ¿quién está mal informando a la ministra Constaín?



Desde ya le pido a la Procuraduría General de la Nación un acompañamiento especial a los procesos licitatorios que voy a mencionar en esta columna. En especial a la que pretende adjudicar la administración y comercialización del dominio CO., el más apetecido después del famoso .com pero que los actuales concesionarios no supieron, o no les interesaba, explotar más.



Esa licitación es la N°MTIC-LP-2019 que debería haber arrancado por ponerle talanqueras al actual concesionario quien después de ser socio minoritario, ahora es el mayoritario, por un cambio en las condiciones originales del contrato contemplado, a través de un extraño otrosí que violó todo lo que se sabe de transparencia en la adjudicación de un contrato cuyos términos de referencia, del proceso precontractual, hacen parte del contrato suscrito y fue, claramente desconocido ese principio rector de la contratación pública.



Ahora bien, digamos que esa fue una realidad que encontró la ministra y que no podía liquidar el contrato inicial. Entonces, si la ministra ha expresado, públicamente, su desacuerdo con algunas actitudes retadoras de Neustar, los actuales concesionarios, por qué hay en la licitación un extraño tufillo orientado a favorecer los intereses de otro fondo gringo que no le interesa para nada la suerte de nuestro país y mucho menos el crecimiento del dominio. ¿Vamos a salir de Guatemala para “Guatepeor”?



Sigo insistiendo que debe privilegiarse la participación de empresas colombianas. Ok, de acuerdo, aliadas con multinacionales, con músculo financiero para poder comercializar mucho mejor el dominio pero que le produzca más regalías a Colombia.



En el proceso se cometieron varios errores y uno de ellos es desconocer a los actores importantes del sector, a nivel internacional, y las dinámicas del negocio. Por ejemplo, si vamos a privilegiar la entrada de un gigante de la comercialización que esté registrado en el ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, por sus siglas en ingles) debemos darle más puntaje a quien demuestre mayores registros de dominio entrantes, o sea quien demuestre que ha vendido más. Y deben facilitar que entren todos los actores conocidos de dicho sector. PUNTO FINAL.



Son muy pocos los interesados en el proceso, dadas las condiciones puestas inicialmente. ¿Por qué no darle más transparencia al proceso y que sea el país el gane? A nivel mundial los jugadores reconocidos son seis (6) y hay uno que sabemos que no quiere participar. Quedan cinco, incluyendo Neustar. Transparencia, ministra Constaín.



TRANSPARENCIA.



En otros casos que he conocido, el MINTIC se encuentra adjudicando varios procesos, mediante una evaluación de los procesos licitatorios, con evidente favorecimiento hacia una o unas empresas. A la empresa INRED le han sido adjudicados dos procesos de conectividad (uno de ellos ya demandado, OJO). El proceso demandado es el N°FTIC-LP-02-2019 - “Acceso Universal Sostenible”.



Cuando hablo de transparencia es porque no puede haber contradicción entre procesos licitatorios. Los términos que usan, en unos, para rechazar, en otros si los aceptan para habilitar. ¡!¿?



En la Licitación Pública N°FTIC-LP-019-2019 de $55.000 millones de pesos, acaban de torcerle el pescuezo al reloj y a los términos para habilitar a la Unión Temporal TICENERGI.



Los requerimientos de experiencia en los procesos licitatorios del MINTIC no pueden ser tan abiertos porque permite que empresas sin experiencia en las actividades específicas se presenten, lo que pone en riesgo el desarrollo y éxito de los proyectos. No podemos adjudicarle un proyecto de conectividad de $55.000 millones de pesos a quien solo demuestra experiencia en instalación de cámaras de seguridad o esa es su fortaleza.



Insisto, creo en la idoneidad de la ministra Constaín, pero, indudablemente, hay unos funcionarios que están actuando como el famoso diablillo de la imprenta que nos dañaba el texto y en el periódico impreso, al día siguiente, encontrábamos miles de errores o uno solo que nos amargaba la vida.



Nicola Stornelli García

Analista de Tendencias Digitales.