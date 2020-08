Dra. Julia, Inteligencia Artificial colombiana

Quienes me leen en Portafolio, saben que muy pocas veces o, mejor dicho, casi nunca, he escrito ponderando un producto o un servicio en especial y cuando lo he hecho, es porque hay detrás algo de innovación para la tecnología o para la educación o para ambas.

Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés), Machine Learning (aprendizaje automatizado), Big Data (inteligencia de datos), Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) son términos raros, todavía, para muchos seres humanos y si bien es cierto, las nuevas generaciones nacieron al influjo de la tecnología, los que no están ligados, de alguna manera, al sector, no dan para explicar qué es alguno de lo elementos enunciado al comienzo del párrafo. Obviamente, también parecen términos o tecnologías lejanos a nuestro desarrollo, con algunas contadas excepciones.



Hace cuatro conocí un desarrollo de AI desarrollado por Sistemas y Computadores (SYC), de Bucaramanga, para automatizar procesos de reconocimiento e identificación de documentos para validación en entidades financieras. Dicho desarrollo le da credenciales a SYC para el desarrollo del proyecto de Carpeta Digital Ciudadana. Ojalá el gobierno los tenga en cuenta. La pandemia debe activar el “Compra Colombiano”.



No se trata de cerrarnos. Creo en la globalización, pero ahora, más que nunca, el gobierno debe propiciar leyes y escenarios que conduzcan a incentivar y propulsar el crecimiento, el renacer, el sostenerse, de las empresas cuyo origen y desarrollo sea nuestro país. La pandemia volteó el tablero mundial y nos obligó a pensar en un nuevo ordenamiento económico. El país ya retrocedió 20 años en logros sociales por el frenazo brutal de la cuarentena. ¿La ANDI habló algo de estos temas en su congreso?



Pues bien, tuve la oportunidad de conocer una innovación, lo es, que permite que un tomógrafo, utilizando AI procese imágenes y haga un pre diagnóstico del Covid-19, en cinco minutos.



Si, ¡solo 5 minutos! La idea nació de tres profesionales colombianos que se juntaron, en el preciso momento que debían y consiguieron un desarrollo que ya está en vía de patente. El médico radiólogo Andrés Vásquez Gómez, director científico del proyecto y Jefe de Imágenes Cardiotorácicas de AUNA Colombia, la ingeniera Yesika Padilla Yánez, directora técnica del proyecto y Directora de Tecnologías de la Innovación de Davivienda, y la médica, experta en Tecnología Exponencial, de Boston Scientific, Catalina López Gutiérrez, unieron sus talentos y contaron con el respaldo de sus instituciones de trabajo para liderar y sacar adelante esta idea. El Dr. Vásquez es, en la actualidad, director de IT del Yale-CIDER y miembro de los Board RCLA y 3D Printing de la Sociedad Norteamericana de Radiología (RSNA).



¿Qué hace Dra. Julia? ¿Cuál es la novedad? Hicieron un análisis de plataformas de AI a nivel mundial y encontraron 4 plataformas que analizan imágenes de tórax usando Inteligencia Artificial. Dos de ellas usan radiografía de tórax y las otras dos usan tomografía de tórax. Es común que dichas plataformas solo realicen un análisis binomial. Es decir, caracterizan los hallazgos como COVID o Negativo para COVID.



Teniendo el panorama mundial de las implementaciones similares descritas, establecieron como necesidad de desarrollo 3 puntos diferenciadores: 1) El sistema de desarrollo de AI tenía que tener como base de análisis la tomografía de tórax en lugar de la radiografía de tórax por dos razones dominantes, la primera la alta sensibilidad y especificad de la tomografía vs la radiografía de tórax, y la segunda, la calidad de las imágenes en tomografía son de mayor calidad y uniformidad, por lo cual existe menos variabilidad.



2) La plataforma tenía que funcionar en un ambiente web, sin instalables, para que no existieran barreras de acceso para su uso, facilitando la implementación en cualquier hospital que cuente con un tomógrafo y conexión a internet. 3) El resultado del análisis de la plataforma requiere salir de la convención del resultado binomial, y extenderse a un reporte estandarizado, mundialmente aceptado basado en el consenso de la Sociedad Norteamericana de radiología y Sociedad Norteamericana de Imágenes del Tórax, con 4 posibles resultados.



Es porque, precisamente, consiguieron eso que se propusieron que es una gran novedad y un desarrollo tecnológico, ciento por ciento colombiano. Además, las entidades auspiciadoras lo donaron al gobierno colombiano. En estos momentos, el equipo que desarrollo Dra. Julia está evaluando hospitales y clínicas, publicas, en primera instancia, que tienen las condiciones para recibir a Dra. Julia.



La solución a la pandemia no está a la vuelta de la esquina y lo llena a uno de orgullo saber que talentosos profesionales colombianos se unan para pensar en soluciones que nos ayuden a agilizar los procesos de diagnóstico. Valga mencionar que Catalina López es del excelso y reducido grupo de colombianos que ha estado en Singularity University y que Dra. Julia fue presentado en el Singularity Summit Colombia que, obviamente, se realizó virtualmente.



Dra. Julia, al finalizar la primera etapa de desarrollo ha analizado más de 850 casos de pacientes con sospecha de COVID, con un porcentaje de asertividad mayor del 90%, con un tiempo de análisis menor de 5 minutos. ¡WOW!



Gracias a Andrés, a Yesika y a Catalina por su amor a la patria, al estudio y a la investigación. Y muchísimas gracias a la Clínica Las Américas AUNA, a Boston Scientific y al Banco Davivienda.



Nicola Stornelli García

Analista de Tendencias Digitales

Twitter @puertodigital