El espejismo de la subasta del 5G y las Obligaciones de Hacer

Esta columna va a estar llena de preguntas porque no quiero que parezcan conjeturas mías. Ya he dicho en estas páginas lo que pienso de la famosas Obligaciones de Hacer que el gobierno de Gustavo Petro, en un arranque de puro neoliberalismo, le subió al 90%, convirtiéndose en el gobierno que más gabelas les da a las grandes empresas de telecomunicaciones, con presencia en el país, en el mundo.

¿Existe algún estudio que demuestre que las empresas de telecomunicaciones han cumplido a cabalidad con las Obligaciones de Hacer? No lo conozco. ¿Hubo algún estudio prospectivo que mostró que subiendo las Obligaciones de Hacer al 90% se cerrará la Brecha de Conectividad o Brecha Digital en Colombia? ¿Se va a bajar el precio del espectro sin tener en cuenta que se subieron las Obligaciones de Hacer al 90%?



¿Si las Obligaciones de Hacer quedaron en 90% se pueden hacer cálculos de ingreso en la subasta del 5G por 7 u 8 billones de pesos, como lo menciona El Tiempo? ¿No será mejor calcular al 10%? Porque si las Obligaciones de Hacer quedaron en el 90% lo más seguro es que al Estado solo le entre el 10% del valor en que subaste el espectro del 5G, el más codiciado hoy en el mundo. Ni pendejas que fueran las telcos del país para no acogerse a dicho beneficio.



Es desde todas esas preguntas que vale la pena reflexionar si el ministro Lizcano debe gastar su capital político y las energías del ministerio a su cargo en las famosas Comunidades de Conectividad. La plata que va a quedar en el FUTIC no va alcanzar para poder complacer a las más de 12.000 oenegés y juntas de acción comunal con las que ya se reunió.



Y, por otro lado, ¿en la reglamentación de la subasta del espectro del 5G se van a hacer exigencias para el apagón del 2G y del 3G? Ramiro Lafarga, CEO de Wom Colombia dijo, en entrevista para El Tiempo, que más del 30% del mercado son clientes que están en 3G. Lo cual nos lleva a otra pregunta que conecta con una de las de arriba: ¿Los operadores de telecomunicaciones beneficiados con Obligaciones de Hacer, al 60%, en el pasado, si hicieron las renovaciones y actualizaciones tecnológicas?



El país necesita, de manera urgente, dos cosas. La primera, un estudio que nos muestre las eficiencias y falencias del espectro adjudicado hasta ahora porque las debilidades en el servicio son claras. Colombia no cuenta con un trayecto vial importante cubierto con buena señal de móviles, salvo algunos trayectos cortos, cerca de ciudades importantes.



Y la señal de datos se cae a cada rato, incluso en ciudades capitales. Un estudio reciente de Speedtest, plataforma que evalúa las métricas de calidad y velocidad del internet en los países, mostró que Colombia es una de las naciones con peor desempeño en el servicio de Internet, tanto móvil como fijo, como lo reseñaron varios medios de comunicación.



Y lo segundo, por supuesto, así parezca tardío, se necesita una auditoría en el MINTIC que muestre que ha pasado con las Obligaciones de Hacer. Por lo menos que nos muestren un informe de los compromisos adquiridos en subastas pasadas y una comprobación de que, efectivamente, el ministerio le hizo seguimiento al cumplimiento de dichos compromisos.



Una última pregunta: ¿se hizo un benchmarking internacional para subir al 90% las Obligaciones de Hacer? No quiero parecer terco ni soberbio pero ahí está mi propuesta de un Plan Nacional de Banda Ancha Fija (PLANBAF) con los entes territoriales y con los pequeños operadores de Internet.



Las Comunidades de Conectividad se deben construir con los pequeños operadores de Internet, registrados, formalmente en el MINTIC y buscar el apoyo y la sinergia con los otros actores sociales para integrar y conectar a los desconectados.



Lo que conozco de pequeños operadores en Cauca, Nariño, Boyacá y Arauca, por mencionar unos cuantos ejemplos, valida mi propuesta.



Y una vez más le recuerdo a mis lectores una frase del estudio Análisis y Diagnóstico del Ecosistema Digital de la Comunidad Andina para el Sector de Telecomunicaciones y TIC que firmé con Julián Cardona Castro para la CAN: “Las Telecomunicaciones y las TIC, en particular la conectividad por banda ancha, son un igualador social, ya que habilitan el ejercicio de los derechos humanos y otros derechos como: salud, educación, seguridad, movilidad, protección de datos personales, libertad de expresión, de prensa, de información y de acceso a la información pública del Estado.



¡Quien esté conectado tiene el libre ejercicio de los derechos fundamentales y está integrado a la sociedad!”



NICOLA STORNELLI GARCÍA

Analista e Investigador de Tendencias Digitales.