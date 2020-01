La naranja podrida

Quería titular esta columna “El vaso medio vacío de las TIC”, pero me pareció muy repetitivo ese título o esa alusión al vaso medio lleno o vacío.



Y pasó lo de la SIC con Uber y, para mí, el desafortunado trino de Felipe Buitrago, el viceministro de Economía Naranja tan cercano al Presidente Duque-diciendo que Uber no es economía naranja.

Para terminar de rematar la Presidencia de la República contrata al cuestionado exdirector de RTVC, Juan Pablo Bieri; al defenestrado consejero presidencial para la TIC, Víctor Muñoz y al polémico periodista radial e influyente en redes sociales, Hassan Nassar. Como quien dice “Me sabe a M” lo que opinen los demás.



En un artículo para El Espectador, el reincorporado Víctor Muñoz dice “La cuarta revolución cierra brechas y permite el acceso en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, pero esto dependerá del esfuerzo conjunto del ecosistema de innovación y transformación digital, desde donde se promueva el desarrollo de competencias para el pensamiento computacional, crítico y creativo y el desarrollo del talento digital necesario para ser jugadores principales”. (http://bit.ly/39UXB31) una frase efectista, digna de un agudo funcionario estatal.



Arranca diciendo “La cuarta revolución cierra brechas y permite el acceso en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos…”, pero termina diciendo que eso depende de “…se promueva el desarrollo de competencias para el pensamiento computacional, crítico y creativo y el desarrollo del talento digital necesario para ser jugadores principales”.



Ni la subasta del espectro va a cerrar brechas digitales ni la llegada del 5G. Como tampoco continuar con la política de puntos digitales gratuitos que tanto promovió David Luna y que tanto critiqué.



Acabo de viajar entre Valledupar y Sincelejo, vía terrestre, y entre Zambrano (Bolívar) y El Carmen de Bolívar hay un largo trayecto de más de una hora de camino sin señal de ningún operador y el espectro que acaban de otorgar no va a solucionar ese vacío.



Lo único bueno de la subasta es que Telefónica se quitó la máscara y demostró que ha sido un consentido del Estado colombiano; ahora que lo ponen a competir en igualdad de condiciones dice que tienen suficiente espectro.



¿Y dónde me dejan el pésimo servicio que prestan? Jajajaja. Y vendieron la operación de las torres que le quedaban en el país. Ojalá se vayan del todo.



Lo único que han hecho es desangrar a Colombia con el prurito de una sociedad muy mal conformada y de reclamarle a la nación unas capitalizaciones que todo el mundo dice fueron un descarado negocio con los altos gobiernos que lo aprobaron; una con Uribe y otra con Santos.



El gobierno dice que la subasta va a cerrar la brecha digital. Yo digo que la va a agrandar. Hoy hay –lo he dicho varias veces– una tremenda desigualdad entre las grandes ciudades del país, en especial Medellín y Bogotá, y el resto del país en temas de penetración de conectividad y capacitación del talento humano.



La famosa Troncal de Fibra Óptica (TFO) llega a las cabeceras municipales, pero no llega a los corregimientos lo cual significa que no le llega a más de once millones de colombianos, según el director del DANE, a raíz del último censo.



Lo otro bueno de la subasta es la llegada de Partners cuyo operador Wom, en Chile goza de muy buena reputación. El país necesitaba otro operador para dinamizar el mercado. Bienvenidos.



Y me aterra que Víctor Muñoz diga eso pero que no haya una estrategia integral en el gobierno para disminuir el enorme faltante de técnicos y tecnólogos para la 4RI.



Muy bien por María Victoria Angulo, nuestra Ministra de Educación, y la flexibilización y facilitación para que los bachilleres salgan con un título técnico. Hay que buscar articulación con el SENA y promover los ciclos propedéuticos entre el bachillerato, el SENA y las universidades.



Ministras María Victoria Angulo, Sylvia Constaín y Mábel Torres siéntense con Carlos Mario Estrada, del SENA, y saquen adelante una iniciativa como el Proyecto Inteligente.

Si el país quiere ser un imán para las empresas de tecnología y que de aquí salga la próxima startup que revolucione el mercado, debemos tener más certificados profesionales en hardware y en software. Lo demás es hablar paja. PUNTO FINAL.



Y hay que hacer un esfuerzo ENORME por mejorar las competencias lecto escritoras de nuestros niños y jóvenes. Estamos creando una generación de eunucos mentales aprisionados por Facebook e Instagram que no son capaces de leer un texto de más de una pagina y mucho menos de interpretarlo.



No es la brecha digital, Víctor. Es la brecha cognitiva la que hay que disminuir y son muy pocos los esfuerzos para ello y hay mucha descoordinación entre las entidades estatales.

No permitan que al finalizar el período presidencial se hable de la naranja que se pudrió.





Nicola Stornelli García

Analista de Tendencias Digitales.

fundpuertodigital@gmail.com