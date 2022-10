NAISP o la otra conectividad en Colombia

El pasado 28 de septiembre brindé una conferencia en el marco del congreso de NAISP (Asociación Nacional de Proveedores de Servicio de Internet), evento que contó con la presencia de la ministra de las TIC, Sandra Urrutia Pérez y con el director de la ANE y la comisionada de la CRC, Lina María Duque del Vecchio, dándole una importancia a dicho gremio que me llamó mucho la atención. El otro gremio, ASOTIC, aglutina 42 PRST (Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones) que prestan servicios de Internet, TV y telefonía fija a más de un millón de hogares en toda Colombia.



Pero, ¡Oh! ¡Sorpresa! los asociados de NAISP son alrededor de 50 y tienen no menos de 200.000 usuarios de Internet en la otra Colombia. Realmente en la Colombia profunda. Y la sorpresa más grande que me llevé al recopilar información para esta columna es acerca de la red de fibra óptica que tienen desplegados algunos de esos ISP´s supliendo al Estado y a los grandes operadores. En apariencia son más pequeños que ASOTIC, pero son unos PRST que suplen la presencia del Estado y de los grandes operadores de telecomunicaciones, llegando a donde ninguno de ellos ha hecho el esfuerzo de llegar. Tengo entendido que son muchos los PRST legales que están prestando servicios en la Otra Colombia. El MINTIC tiene un registro de casi 500 de estos pequeños operadores de servicios de telecomunicaciones. Y en la pandemia del Covid 19 aparecieron, por montones, los ilegales e informales; un dato extraoficial dice que pasan de dos mil.



Son impresionantes los números de algunos de esos PRST. Por ejemplo, Ottis, en Boyacá, cuyo centro de operaciones es Sogamoso, cubre 23 municipios circunvecinos, tienes más 10.000 usuarios cubiertos con un poco más de 300 kms de fibra óptica (FO) desplegada y cuenta con 70 empleados directos y además cuenta con un emprendimiento fabricando hardware para monitoreo y control de la red con paneles solares que han dispuesto para toda su red, siendo ya muy requeridos por otras empresas. Sistemas Palacios en Nariño, cubre todos los municipios del departamento, tiene una red troncal que supera los 200 km de FO y tiene 14000 clientes en el último reporte ante el MINTIC y una nómina de 108 empleados directos. Pero la empresa que más me llamó la tención fue Doble Click de Cauca que tiene una troncal de FO de no menos de 450 kms y tiene cubiertos por radio enlace todo Cauca y Nariño y tiene cubierto Popayán y Pasto casi en 70% con FO y, prácticamente, todos los municipios de Cauca con más de 15.000 usuarios. Hacer empresa en ese departamento en donde hay zonas vedadas para la Fuerza Pública es más que una temeridad, pero es, también, hacer patria, llevarle conectividad a los más necesitados. Doble Click es una empresa líder en su región, generando más de 250 empleos directos y apoyando el deporte y la cultura en todo el territorio.



Y esos ejemplos más todos los PRST legales sumados a los ilegales nos permiten inferir que las estadísticas de la Nación andan cortas. Hago un mea culpa. No había visto esa realidad. El MinTIC requiere con urgencia hacer un estudio que nos indique el grado real de conectividad del país y que incentive a los ilegales a formalizarse. Es urgente ese estudio para viabilizar un Plan Nacional de Banda Ancha Fija hay que tener esa información y así mirar formulas ingeniosas para subsidiar la demanda como la que venimos trabajando con Jaime Cabarcas Suárez y con algunos amigos de NAISP y le vamos a presentar a la ministra Sandra Urrutia. Creando un concepto innovador para llegar a los usuarios y dinamizando la economía en la Colombia Profunda al darle la oportunidad a esos pequeños operadores de telecomunicaciones a que sean actores principales en la Transformación Digital del país.

Llegó el Singularity Summit

Con una sola jornada, el próximo 10 de noviembre, el evento académico de Singularity University (SU) en Colombia, sigue siendo lo más innovador que está pasando en el país. Es pura Tecnología Exponencial. Lo dije para el primero y lo repito: es el mejor evento académico de tecnología hoy. La presencia de John Hagel y Shuonan Chen como speakers centrales nos da una idea de lo espectacular que va a ser. Miren la reseña acerca de Hagel en Wikipedia, https://bit.ly/3MSwARG y miren la de Shuonan Chen en Linkedin https://www.linkedin.com/in/shuo-c/



Será un día para mirar al futuro de la mano de Claudio Aparicio, country manager de SU en Colombia y todos sus invitados de alto nivel.



En el evento se hará la presentación del estudio LA K: sobre antifragilidad y crecimiento exponencial en Colombia, realizado con el Centro Nacional de Consultoría. Imperdible.



