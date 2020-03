Todos contra Partners (Toconpar)

Quise titular esta columna “Buenos Muchachos” como el nombre de la famosa película de Martin Scorsese, pero pensé que era muy duro para referirme a los tres principales operadores de telefonía móvil en Colombia que, normalmente, se dan dentelladas peleando su porción del mercado pero que se sientan en el mal llamado gremio, Asomovil, de los “operadores de telefonía móvil” en Colombia, como si fueron ellos los únicos en el país; obviamente de dicho pseudo gremio a la alusión de la película citada es que se me vino a la cabeza titular con ese nombre.

Los tres grandes, los buenos muchachos de Asomovil, decidieron unirse para atacar la reciente decisión del MINTIC frente a la adjudicación de la más grande subasta de espectro hecha en el país y que puede acelerar la conectividad en miles de municipios apartados que siguen desconectados del s. XXI. Y la razón no fue otra que la llegada de un nuevo peleador a la cancha, del cual hay muy buenas referencias y se dice que tiene aguante frente a los despropósitos de los pulpos del sector que operan en América Latina.



De hecho, uno de esos pulpos se retiró del match, perdón de la subasta, antes de tiempo y ahora, alegando que el muchacho nuevo cometió un error, dice que hay descalificarlo y sacarlo de la competencia.



Mis lectores saben que adopto posturas críticas frente a las políticas públicas de las TIC y las Telecomunicaciones. Procuro ver el vaso medio vacío. Pero, en este caso, me ha incomodado que dichos operadores, apelando a sus frondosas chequeras, han puesto a ciertos periodistas y presentadores a defender sus posiciones, la de los tres buenos muchachos.



Claro, Movistar y TigoUne han sido y son unos operadores perezosos. El mejor de ellos es Claro que ha bebido poco de la ‘teta’ del Estado. El más innovador y agresivo en su estrategia comercial ha sido Tigo.



Y a Telefónica después de dos capitalizaciones por parte de la Nación, en la operación de Colombia Telecomunicaciones, conseguidas a base de triquiñuelas, no puede uno menos que llamarlo el vago de los operadores; que tal la respuesta que no ofertó por las bandas bajas porque tiene suficiente y por qué su cobertura y su operación tienen tantas deficiencias. El país entero se acuerda del tweet del expresidente Santos que se quedó sin señal en plena avenida El Dorado en Bogotá. HORROOR.



¿Qué fue lo que pasó para que armaran un Todos contra Partners (TOCONPAR)? El empleado de dicha empresa cometió un error y digitó un cero de más, en la subasta, que significó un mayor valor por una porción del espectro de 2.500 Mhz. De $170.000 millones se pasó a un $1,7 billones por un cerito de más.



Partners, hace parte del Grupo Novator y es hoy uno de los más fuertes apostadores mundiales, en mercados emergentes, en telecomunicaciones, con una operación consolidada en Polonia y Chile con su marca Wom. Bienvenidos, Partners. Bastante falta le hacía a Colombia un nuevo competidor en la cancha. Cometieron un error, van a pagar por ello, pero el MINTIC los dejó seguir jugando. MUY BIEN.



¿Alguien sabe qué son las obligaciones de hacer? ¿Por qué Asomovil no ha hablado de eso? O los “expertos” que han criticado la decisión del MINTIC. Incluso alguien escribió en Razón Pública una sarta de mentiras que desdicen de la seriedad de dicho portal. En lo único que estoy de acuerdo con el columnista del citado portal es en la necesidad del apagón del 2G que él lo planteó mal. No puede ser una decisión de la subasta.



Las obligaciones de hacer y las obligaciones de cobertura que el Ministerio ha introducido en las subastas de espectro, han generado un mecanismo mediante el cual se terminan asignando, sin mayor control y sin que medie ningún tipo de proceso de selección objetiva ni de concurso, recursos públicos para que los operadores móviles construyan sus propias redes; aunado a lo anterior, se han venido desmontado los procesos existentes de verificación previa y posterior de las inversiones que realizan los operadores con estos recursos, para asegurar que los mismos, si se utilicen, exclusivamente, para el desarrollo de las obligaciones establecidas y para que se retorne a las arcas del Estado, los remanentes no usados.



En la reciente subasta de espectro cerca de 2,2 billones de pesos se comprometieron para obligaciones de cubrimiento de 3.658 localidades, quedando este gran monto de dinero público asignado a los operadores sin que haya ningún tipo de control serio en cuanto al monto que efectivamente usarán los operadores para cubrir estas localidades o si más bien gran parte de este dinero puede terminar como utilidades de los balances o usado para otros efectos.



¿Por qué el Procurador General corrió tanto para opinar acerca de la subasta? Es bueno que la opinión pública sepa cuál es la cercanía del Procurador General de la Nación con Alfonso Gómez, el presidente de Telefónica para la zona norte de América Latina, que la hay. En mi tierra dicen, hoy en día, que cuando suena el río fue que se ahogó una orquesta.



