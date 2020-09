Transformación Digital e Inclusión Financiera, gracias Covid-19

Hace mucho rato vengo diciendo que es necesario otro #ProyectoInteligente para lograr pasar a un nuevo nivel en el desarrollo del país. Para quienes no lo recuerden el Proyecto Inteligente fue un fallido programa del gobierno de Andrés Pastrana, con muy buenas intenciones; infortunadamente fue muy mal planteado y ejecutado. Ahora bien, eso de convertirnos en el nuevo Silicon Valley, es más un sueño del presidente Duque y una frase efectista para la galería.



Pues bien, debo felicitar con mayúsculas a Karen Abudinen, que llegó al Mintic y encontró una agenda y un Plan de Desarrollo para ejecutar, dejándole muy poco a iniciativa propia y, más bien, heredó unos tremendos chicharrones de su antecesora.

Y la felicito porque el programa que pretende que 100.000 jóvenes se preparen en desarrollo de software y que arranca como componente principal de la Misión TIC 2022, es un inmenso logro que venía pidiendo hace rato. Si bien es cierto es una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, no es menos cierto que estaba ahí, dormitando, esperando un impulso y la ministra barranquillera se lo dio.



Uno de nuestros lunares es la ausencia de ingenieros, tecnólogos y técnicos que nos ayuden a dar el siguiente paso y poder, realmente, insertarnos en la ola de la Transformación Digital, con todos los beneficios para el desarrollo empresarial y la generación de empleo.



El país necesita muchos más colombianos calificados para el desarrollo y programación de software y aplicaciones que el calculado por el Estado. Alfredo Roldán, de ParqueSoft dice que tenemos un vacío de por lo menos 400.000 personas con esas habilidades, no tan solo para suplir la demanda empresarial sino, también, para convertirlos en emprendedores y creadores de startups que nos permitan ser la nueva Estonia o Israel, por lo menos.



¿Por qué no están Platzi y ParqueSoft, entre las empresas convocadas? Platzi es hoy, de lejos, la plataforma de educación, precisamente, en este tipo de temas, más importante de América Latina. Y ParqueSoft, es el primer icono colombiano del emprendimiento y de la capacitación en desarrollo de software



Sin embargo, pese a mis observaciones, reconozco que es un salto bien grande, el compromiso de preparar 100.000 jóvenes y ascender un peldaño en la escalera a ser una sociedad mejor preparada para enfrentar los retos que nos impone la Cuarta Revolución Industrial.



Por otro lado, El MinTIC tiene publicado para comentarios hasta el 15 de octubre de 2020, el borrador de Decreto que fija las condiciones para la prestación de otros servicios postales de pago: el Giro de Pago, Giro de Depósito y Transferencia Postal. A través de estos servicios los colombianos podrán acceder a nuevas alternativas dentro de los servicios postales de pago.



Actualmente, millones de colombianos acceden a servicios postales de pago a lo largo y ancho del país, gracias a la alta capilaridad de los operadores postales de pago, que cuentan con más de 40.000 puntos de atención al público. En 2019 los colombianos usuarios de los servicios enviaron alrededor de 136 millones de giros postales, movilizando más de $18.9 billones de pesos.



De acuerdo con cifras de Asopostal, el gremio de los operadores postales, el 45 % de los usuarios actuales de servicios postales de pago no usan servicios financieros. Estos usuarios, que en su mayoría hace parte de la población pobre y vulnerable del país, se podrán beneficiar de los otros servicios postales de pago que reglamenta el proyecto de Decreto, a través de la realización de transacciones postales digitales, que disminuyen el uso del efectivo y mantienen a las personas conectadas.



Con este Decreto se garantizan alternativas de acceso a nuevos servicios a las personas que habitan en zonas remotas del territorio nacional. WOW, que maravilla. Esto es Inclusión Financiera, no la camisa de fuerza de abrir una cuenta en un establecimiento financiero, cuando todavía hay montones de municipios que no tienen una sola sucursal bancaria y su única alternativa de cumplir con transacciones comerciales es a través de estos servicios. Ojalá puedan ofrecer una aplicación virtual a sus usuarios.



Bien haría el gobierno en revisar la escala de impuestos y seguros solicitados para estos operadores para impulsar una rebaja en las comisiones que hoy en día cobran para que puedan abaratar el servicio que prestan a los más pobres y en lugares remotos.



Para finalizar, no puedo dejar de darle las gracias a los senadores Nora García Burgos y Antonio Sanguino y a la Representante Karen Cure, quienes impulsaron la iniciativa para incluir el tema de conectividad en la ley de regalías que está saliendo del horno.



Tienen allí los gobernadores y alcaldes una enorme ventana para resolver los problemas de conectividad de los más pobres y tiene el MinTic la tarea de ayudar a estructurar los proyectos y cofinanciarlos. No podemos dejar que los proyectos de conectividad se conviertan en foco de corrupción. Necesitamos conectar al país.



Los operadores, también, tienen una enorme oportunidad de demostrar sus ganas de invertir en el país, ayudando a apalancar estos proyectos regionales. Ojalá tengan en cuenta a los operadores comunitarios de Internet como ya lo había dicho aquí.



El Covid-19 nos mostró el atraso tecnológico en que estamos, más en unos sectores que en otros. Pero, también, ha impulsado que nos subamos al tren de la modernización y actualización tecnológica y mucho mejor si es con inclusión financiera.



Nicola Stornelli García

Analista de Tendencias Digitales

Twitter @puertodigital