Desde que llegué a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en septiembre de 2018, me propuse buscar un equilibrio entre los mecanismos preventivos y sancionatorios para proteger la libre competencia.

Fue así como iniciamos un interesante trabajo con el Icontec y otros actores que arrojó nuestra guía de cumplimiento (Compliance), como un instrumento adicional que los empresarios pudieran utilizar con el fin de incluir buenas prácticas, evitar llegar a una investigación y sanción, y así complementar el esquema de las garantías previstas en la ley.



En igual sentido, los conceptos de abogacía de la competencia, como herramientas preventivas de la distorsión normativa de los mercados, nos permiten prever ex ante muchos riesgos para la libre competencia, y fue así como fortalecimos esta herramienta en el Plan de Desarrollo 2018 - 2022.



No hay que caer en cantos de sirenas de reformas legislativas del régimen de competencia, por lo general patrocinadas por intereses ocultos de sancionados y cartelizados, o colectivos que buscan diluir la capacidad de acción de la autoridad escudados en la academia y en perjuicio del consumidor.



Creo que, como se dice coloquialmente, “como estamos, estamos bien”. En estos 20 meses de gestión, además de buscar fortalecer nuestros mecanismos preventivos, no hemos dejado de investigar, sancionar y desarticular carteles, los cuales con sus rentas ilegales nos afectan a todos, distorsionan el mercado, encarecen los bienes y servicios, y concentran cada vez más la economía.



Es así como hemos impuesto multas desde $161 millones (la más baja), hasta los $159.327 millones (la más alta), pasando por una amplia gama de mercados y sectores, además de delitos como las colusiones, siempre pensando en el contribuyente y el consumidor. En total hemos impuesto $265 mil millones en sanciones.



La cartelización volvió a ser noticia con motivo de la sanción impuesta al Cartel de Boletería Mundial Rusia 2018, en donde sancionamos a 17 personas naturales y tres agentes del mercado, incluido el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y su actual presidente, multas que suman $18.000 millones, allí privilegiamos otra herramienta de nuestro régimen de competencia, la delación. La empresa delatora en este caso resultó exonerada en un 100% de la multa.



El marco de acción de la SIC es inmenso por su transversalidad, es por ello que nuestro compromiso es promover y proteger la libre competencia, en todos los mercados y sectores, no tenemos tiempo para “encapricharnos” con un tema específico, nuestro objetivo es el bienestar del consumidor.



Estos 20 carteles sancionados pasan por temas como transporte, construcción, obras públicas, contratos estatales, suministros, seguridad privada, el programa de alimentación escolar (PAE), lentes de contacto, el cloro –que pagamos todos en el recibo del agua–, un aeropuerto y, por supuesto, las boletas de fútbol con un sobreprecio de hasta el 350% en perjuicio del hincha.



Queda mucho por hacer, la pandemia ha cambiado la agenda, pero no nos distrae de nuestro objetivo fundamental pues son complementarias la protección del consumidor y de la libre competencia. En momentos de dificultad económica, la libre competencia será crucial para la estabilidad y la posterior recuperación.



Andrés Barreto González

Superintendente de Industria y Comercio

superintendente@sic.gov.co