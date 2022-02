2022: el año del Tigre

El 1 de febrero fue una de las grandes fiestas celebradas por una tercera parte de la humanidad (más de dos mil millones de personas), conocida como el Año Nuevo Lunar, el Festival de Primavera o el Año Nuevo Chino. Siguiendo la costumbre milenaria, a este nuevo año se le asignó el tercero de los doce animales del horóscopo chino, siendo éste el turno del tigre, considerado el rey de todos los animales. Adicional al animal elegido anualmente, el ciclo de 60 años del horóscopo chino asigna de manera cíclica uno de los cinco elementos del sistema de ramas celestiales chino: metal, madera, fuego, tierra y agua. Así, este año corresponde al Tigre de Agua en su forma yang, es decir, el tigre negro.

Luego de dos años de relativo estancamiento por la pandemia (2020 el año de la rata y 2021 el del buey, ambos de metal), la variante ómicron llegó para quedarse, y por sus características podría considerarse un paso adelante para que la covid-19 evolucione desde una pandemia a una enfermedad endémica, con mayor transmisibilidad pero menor mortalidad. Esto abriría la puerta para que la humanidad recupere su ritmo, acorde con el concepto del tigre en la cultura china como una locomotora a vapor que no se detiene, y que nos llevaría a ver en este nuevo Año del Tigre un desarrollo acelerado.



Colombia no sería la excepción: podemos esperar en 2022 un escenario económico positivo, con una reactivación de la demanda privada, un windfall fiscal por los mayores precios del petróleo y una recuperación económica en marcha. La salud de la economía la demuestra haber quedado en primer lugar en el índice de normalidad económica de The Economist, donde solo Colombia y Pakistán han registrado un nivel de actividad económica superior al de prepandemia. El lunar, como siempre, se encontrará en el mercado laboral, donde ha sido lenta la mejora del desempleo, la informalidad sigue rampante y aún falta recuperar poco más de un millón de puestos laborales.



Pero es en el frente político donde se avizora un horizonte más turbulento. A las elecciones presidenciales se les suma las elecciones a Congreso, con un gobierno que tiene el sol a las espaldas y poca maniobrabilidad política, lo que augura un periodo de pocas decisiones sustanciales en política pública. Electoralmente, hasta ahora hemos visto muchas interacciones de los candidatos en el campo personal y político, y más bien poco de propuestas innovadoras que permitan vislumbrar un país diferente.



El tigre es considerado como un animal que espanta la mala suerte, que ayuda a que nuestras decisiones lleguen a buen puerto. Ojalá que para la segunda vuelta los colombianos podamos votar por la propuesta que más nos guste y no terminemos como siempre votando en contra del candidato que menos nos agrada, para así dar un salto de fe hacia una Colombia con un futuro más brillante.



DAVID FERNANDO FORERO

Investigador de Fedesarrollo

dforero@fedesarrollo.org.co