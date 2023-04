5G y la conectividad rural

La tecnología 5G, una de las más esperadas en el sector de las telecomunicaciones en los últimos años, promete mejorar significativamente la experiencia del usuario en streaming y videojuegos, gracias a su velocidad de descarga, que es 100 veces mayor que la del 4G.

Además, su menor latencia permitirá ofrecer servicios en áreas como la telemedicina, con procedimientos a distancia y en tiempo real; el transporte, a través de vehículos autónomos; la industria, mediante IoT y robótica; y la educación, con un mayor consumo de videos y modelos de simulación en investigación.



En la última década, América Latina ha logrado avances considerables en cuanto a conectividad. La mayoría de los países han pasado de tener menos del 40% de hogares conectados a tasas de entre el 60% y el 70%. Sin embargo, al analizar este indicador en detalle, se observa que la conectividad alcanza un 80% en áreas urbanas, pero solo un 30% en zonas rurales, lo que evidencia una brecha aún no cerrada de forma uniforme.



¿Podría la tecnología 5G lograr una conectividad plena en áreas rurales? La respuesta no es sencilla. Si bien el 5G ofrece grandes beneficios, como mejorar la gestión de tráfico de las señales y soportar una mayor densidad de usuarios y dispositivos IoT, también tiene retos, como que su señal no viaja a largas distancias ya que utiliza ondas de radio de alta frecuencia. Es decir, la tecnología 5G se comporta muy bien en zonas urbanas y densamente pobladas, pero en zonas rurales y de baja densidad poblacional implica mayores costos de infraestructura para su despliegue, generando una relación negativa en rentabilidad.



Entonces, ¿cómo se logra la cobertura plena si no es mediante el 5G? La solución no solo depende de esta tecnología, que resulta más costosa de desplegar que el 4G en zonas rurales, sino también de combinar diferentes tecnologías para avanzar en la conectividad. La fibra óptica y el 5G podrían ser una combinación ideal, al ofrecer la flexibilidad del acceso móvil junto con la estabilidad y velocidad del acceso fijo. Sin embargo, esto tampoco será suficiente, y será necesario incorporar tecnología satelital, gracias a su capacidad de conexión en cualquier lugar, incluso en áreas sin acceso a infraestructura, así como redes inalámbricas de área amplia, como LPWAN.



Es indispensable desde la política pública entender que el desafío no es meramente tecnológico. Está demostrado que no basta con asignar espectro y asignar obligaciones de hacer. Es necesario avanzar en alianzas público-privadas para que, en zonas de baja cobertura, se pueda invertir en redes compartidas sin que los operadores de telecomunicaciones realicen despliegues individuales, generando economías de escala que beneficien a la población.



Otros temas por definir en este ámbito son Open RAN y ciberseguridad, manteniendo los preceptos de neutralidad de la red e interoperabilidad, garantizando velocidad, calidad y accesibilidad.



VÍCTOR MUÑOZ

Argia Green Tech and Economics.