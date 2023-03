A cerrar las brechas de género

La historia de por qué conmemoramos el Día de la Mujer considero que ya no es tan desconocida para muchos, y si aún no la conocen, permitanme resumir brevemente la razón: era un 8 de marzo de 1908, cuando 129 mujeres que reclamaban mejores condiciones laborales, un salario igual al de los hombres y una reducción en horas de trabajo en la fábrica Cotton, de Nueva York, murieron tras presentarse un catastrófico incendio dentro de la misma.



Un año después de este suceso, se desarrolló la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en la cual se establece la conocida fecha como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y no es sino hasta años más tarde, en 1975, cuando queda establecido como el Día de la Mujer.



Y si bien, cada vez hay una mayor tendencia a la igualdad y equidad de género, y somos más quienes estamos unidos en pro del empoderamiento femenino y quienes trabajamos para erradicar muchas de las barreras, algo nos está faltando. De acuerdo con los recientes resultados del Informe Global de Brecha de Género 2022, realizado por el World Economic Forum, Colombia tiene una brecha del 71%, ubicándose en el puesto 75 a nivel global y en el puesto 16 entre los países de América Latina y el Caribe. En 2021 Colombia se ubicó en el puesto 59, lo que refleja una disminución de al menos 0.015 puntos. Entonces, ¿qué nos faltó?



Este estudio tiene en cuenta aspectos como la participación y las oportunidades económicas, brechas en educación, salud y supervivencia y participación política. En general, los resultados no son tan alentadores, pero podemos usar estos hallazgos para tomar acción. Desde las empresas, los gobiernos y en nuestras propias vidas podemos implementar acciones que procuren condiciones equitativas en todos los aspectos de la vida, tanto para mujeres y hombres.



Es urgente entender que otra brecha por cerrar es la independencia económica. Recientemente, Avon junto a una colsutora realizó un estudio de percepción, en donde encontró que para el 65% de las colombianas puede existir igualdad de género, aunque no haya independencia financiera. Si bien, esta afirmación puede tener un sinfín de puntos de vista, la cuestión es que seamos conscientes de que contar con una independencia en todos los sentidos nos lleva a lograr empoderamiento e incluso combatir un tipo de violencia, que, aunque parece sutil, es latente en nuestra sociedad: la violencia económica y patrimonial.



En el ámbito laboral, las mujeres esperan que los empleadores establezcamos estas normas de equidad, que los recursos, las prestaciones y la flexibilidad atiendan sus necesidades, es por ello por lo que la igualdad, la diversidad y la inclusión deben estar dentro de los valores fundamentales para todas las organizaciones. Sabemos que la lucha por los derechos de la mujer es cada vez mas robusta y se oye más fuerte. No vamos a retroceder.



MARÍA ADELAIDA SALDARRIAGA

Gerente General Avon Colombia.