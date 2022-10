Agroemprendimiento: ruta para jóvenes

La Organización Internacional del Trabajo aseguró que a cierre de 2022 la tasa de desempleo juvenil en Latinoamérica llegará al 20,4%. Si se tiene en cuenta que menos de la mitad del déficit mundial de empleo juvenil en 2020 se recuperara en 2022, este panorama plantea un desafío relevante: ¿cómo garantizar opciones de educación e ingresos de calidad para los jóvenes más allá del sistema laboral tradicional?

La vocación agrícola de países como Colombia ha planteado un escenario de alto interés para garantizar la seguridad alimentaria y la dinamización económica del campo. Tan sólo en 2021, según la UPRA, la producción agropecuaria del país fue de 73,2 millones de toneladas, sin embargo, sólo se está aprovechando 13,5% de las 39,2 millones de hectáreas con potencial. No obstante, la alta expectativa económica y de productividad agropecuaria requiere de una agenda colectiva para la formación de capital humano que haga sostenible la apuesta clara por hacer del agro una palanca económica basada en la transformación y formalización del campo colombiano .



Del total de personas que viven en el campo en Colombia, según el Dane, menos del 20% está entre los 18 y 28, cifra que enmarcan la urgencia de establecer un modelo de relevo generacional efectivo que innove y progrese y haga del campo una alternativa de vida para estos jóvenes en el presente y en el futuro; al tiempo que se complementa con la experiencia de los miles de campesinos que hoy trabajan la tierra.



Desde el sector privado hemos implementado diversas iniciativas que contribuyen a hacer posible que los jóvenes vean en el campo una opción real de vida. La formación técnica y tecnológica, el acceso a financiación e incluso el desarrollo de encadenamientos empresariales rurales con agro emprendedores, son algunos de los frentes prioritarios que han marcado la contribución empresarial.



En este contexto, el trabajo decidido para hacer del agro emprendimiento un camino viable para crear más oportunidades para los jóvenes en Colombia y en la región requiere no solamente de esfuerzos interinstitucionales, sino de hacer de ellos los verdaderos protagonistas de esta conversación y los creadores del cambio.



Este precisamente es el objetivo del VII Encuentro de Jóvenes de Alianza del Pacífico, un espacio en el que en el marco de la gran agenda de países, jóvenes de cuatro latitudes harán de su voz, sus experiencias y preocupaciones el escenario ideal para que gobiernos, instituciones, academia y empresas abordaremos a profundidad los desafíos del desempleo juvenil y de las alternativas que el campo ofrece para promover la economía.



Como compañías no podemos seguir avanzando en planes que no los convoque y no los escuche. Estamos todavía a tiempo para desarrollar un sistema productivo agrícola que haga de los jóvenes y de sus ideas una ruta conjunta para construir sociedades más equitativas y con mejores oportunidades para las generaciones actuales y futuras. Esto no lo podemos hacer sin ellos.



Antonio Núñez

Presidente Nestlé Colombia